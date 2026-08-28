Vittoria. Salute mentale, il Comune concede in comodato gratuito il plesso Cappellini al DSM dell’Asp di Ragusa

Vittoria, 28 agosto 2026 – Il Comune di Vittoria ha deciso di rispondere positivamente alla richiesta del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP di Ragusa, diretto dal dottor Giuseppe Morando, concedendo in comodato d’uso gratuito il plesso Cappellini, finora utilizzato dall’Istituto Rodari-San Biagio, oggi trasferito presso il Lombardo Radice.

Nell’edificio del Cappellini saranno trasferiti e concentrati tutti i servizi del Dipartimento di Salute Mentale attualmente ubicati in via Giurato, con l’obiettivo di creare una sede più funzionale e adeguata alle esigenze dei servizi e, soprattutto, degli utenti.

La scelta è avvenuta a seguito della visita istituzionale a Palazzo Iacono della direttrice sanitaria dell’ASP di Ragusa, dottoressa Sara Lanza, del direttore del DSM, dottor Giuseppe Morando, della dottoressa Chiara Vasile e del dottor Filippo Diana, che hanno illustrato nel dettaglio gli uffici e i servizi che intendono trasferire e, soprattutto, il progetto di lavoro clinico e territoriale che il Dipartimento intende sviluppare a Vittoria.

La scelta si inserisce pienamente nel solco delle politiche sociali e socio-sanitarie portate avanti dall’Amministrazione comunale negli ultimi anni, orientate alla presa in carico, alla cura e alla prevenzione delle fragilità. Già nel 2024 il Comune aveva promosso un importante convegno dedicato alle disabilità e alle fragilità mentali, mentre il confronto con il Dipartimento diretto dal dottor Morando è proseguito nel tempo in maniera costante e costruttiva.

“La salute mentale deve essere considerata a tutti gli effetti una componente fondamentale delle politiche sociali e della tutela della persona – afferma l’assessora ai Servizi Sociali Francesca Corbino -. Per questo abbiamo accolto con convinzione la richiesta del DSM e abbiamo lavorato affinché il trasferimento potesse diventare concreto. Mettere a disposizione i locali del Cappellini significa offrire al Dipartimento la possibilità di lavorare in spazi più funzionali e, allo stesso tempo, favorire una maggiore integrazione tra i servizi. Dietro ogni servizio di salute mentale ci sono persone, famiglie e situazioni di fragilità che hanno bisogno di essere accompagnate e non lasciate sole. La nostra Amministrazione vuole continuare a investire proprio su questo: sulla prevenzione, sull’ascolto, sulla presa in carico e sulla costruzione di una rete capace di intervenire prima che le difficoltà diventino emergenze”.

“Abbiamo scelto di mettere a disposizione del Dipartimento di Salute Mentale un patrimonio immobiliare comunale perché riteniamo che, in questo momento, la priorità sia rafforzare i servizi rivolti alle persone e alle famiglie che vivono condizioni di fragilità – dichiara il Sindaco Francesco Aiello -. Sappiamo che si tratta di un sacrificio ma amministrare significa anche assumere decisioni guardando alle necessità della comunità e ai bisogni che cambiano. La salute mentale è una delle grandi questioni del nostro tempo e non può essere affrontata soltanto quando emerge l’emergenza. Occorrono prevenzione, presa in carico, presenza sul territorio e servizi facilmente accessibili. Con questa scelta vogliamo contribuire, per quanto è nelle competenze del Comune, a creare le condizioni affinché il DSM possa svolgere il proprio lavoro in maniera più efficace e qualificata”.

Il Comune di Vittoria considera dunque la concessione del “Cappellini” un investimento sulla qualità dei servizi e sulla tutela delle persone più fragili, nella convinzione che la collaborazione tra istituzioni, servizi sanitari e servizi sociali rappresenti uno degli strumenti fondamentali per costruire una comunità più attenta, inclusiva e capace di rispondere ai bisogni dei cittadini.

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