Santa Croce Calcio. Buone indicazioni dal test di Niscemi. Domani al “Kennedy” arriva il Gela

Santa Croce Camerina, 28 agosto 2026 – Lo 0-0 del Santa Croce Soccer contro i gialloverdi passa in secondo piano: mister Campanaro ha raccolto risposte importanti sul piano tattico e della tenuta. Domani nuovo allenamento congiunto contro la formazione di Serie D

È stato un ottimo test di avvicinamento alla nuova stagione quello disputato ieri sera dal Santa Croce Soccer a Niscemi, nell’allenamento congiunto contro la formazione gialloverde, tra le squadre maggiormente accreditate per recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Eccellenza.

La seduta, tuttavia, è stata interrotta dopo poco più di 45 minuti a causa di un black out elettrico che non ha consentito alle due squadre di proseguire regolarmente il lavoro programmato.

Nonostante il contrattempo, mister Fabio Campanaro ha potuto raccogliere indicazioni positive dal campo, soprattutto per quanto riguarda la tenuta della squadra, l’atteggiamento e la predisposizione tattica mostrata dai biancazzurri al cospetto di un avversario di categoria superiore.

Lo 0-0 finale ha un peso relativo e conta poco in questa fase della preparazione. Molto più significative, invece, sono state le risposte fornite dal gruppo sotto il profilo dell’organizzazione, dell’intensità e della capacità di mantenere le distanze tra i reparti.

Il Santa Croce Soccer, inoltre, è sceso in campo con diverse assenze importanti. Per un avvicendamento tattico, Tomaino, Alì, Camuti, Mititelu e Marino (tanto per citarne qualcuno), non sono stati utilizzati. Avrebbero dovuto trovare spazio nella seconda parte dell’allenamento congiunto. Un dettaglio che rende ancora più incoraggianti le indicazioni emerse nei primi 45 minuti.

“Per quello che siamo riusciti a disputare, è stato un test sicuramente positivo – commenta mister Fabio Campanaro –. Affrontavamo una squadra forte e ben attrezzata, costruita per competere ai vertici dell’Eccellenza, e i ragazzi hanno risposto bene sia dal punto di vista dell’atteggiamento che sotto l’aspetto tattico. Il risultato in questo momento passa assolutamente in secondo piano: quello che mi interessava era vedere determinati comportamenti e avere risposte sul lavoro che stiamo portando avanti”.

“Peccato per il black out – aggiunge il tecnico – perché avremmo voluto disputare anche la seconda parte della seduta e dare spazio a tutti i ragazzi, soprattutto a quelli che non sono scesi in campo. Ma guardiamo avanti: siamo in piena preparazione e ogni allenamento congiunto rappresenta un’occasione per crescere, migliorare l’intesa e mettere benzina nelle gambe”.

Il Santa Croce Soccer è già pronto a tornare in campo. Domani, sabato 29 agosto, alle ore 17.30, allo stadio Kennedy di Santa Croce Camerina, i biancazzurri ospiteranno il Gela, formazione che milita nel campionato di Serie D, per un nuovo allenamento congiunto.

Un altro appuntamento di prestigio per il gruppo di mister Campanaro, che avrà così la possibilità di misurarsi nuovamente contro un avversario di categoria superiore e proseguire il percorso di crescita in vista dei primi impegni ufficiali della stagione.

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