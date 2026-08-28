  • 28 Agosto 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 28 Agosto 2026 -
Modica | Politica

Incontro tra il Circolo FdI di Modica e la Presidente del Libero Consorzio di Ragusa

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

​​

Ragusa, 28 agosto 2026 – ​Una nutrita rappresentanza del circolo cittadino di Fratelli d’Italia di Modica, guidata dal coordinatore Marco Nanì, ha incontrato giovedì mattina la Presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari.

​L’incontro ha permesso di affrontare nel dettaglio le principali tematiche di competenza dell’ex Provincia Regionale riguardanti il territorio modicano. Tra i temi al centro del confronto, particolare attenzione è stata dedicata alla manutenzione degli edifici scolastici in vista dell’imminente avvio del nuovo anno scolastico, oltre che alle questioni legate alla sicurezza e agli interventi necessari sulla rete stradale di pertinenza dell’ente.

​Durante il tavolo di lavoro, i rappresentanti del circolo hanno espresso vivo apprezzamento per le recenti iniziative relative al trasporto serale dei giovani tramite bus verso le località balneari: un servizio promosso dai Comuni e finanziato dal Libero Consorzio per garantire spostamenti sicuri durante i mesi estivi.

​”Esprimiamo un sincero plauso all’operato della Presidente Schembari”, ha dichiarato il coordinatore Marco Nanì a margine dell’incontro. “Rispetto agli anni del lungo commissariamento, la sua gestione sta garantendo una marcia in più al territorio, fornendo risposte più concrete, incisive e tempestive alle esigenze delle nostre comunità.”

​Il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia ha infine ribadito la propria disponibilità a proseguire un dialogo costante e costruttivo con i vertici dell’ente provinciale, nell’ottica di una cooperazione continua a beneficio di Modica e dell’intero comprensorio ragusano.

​Una nutrita rappresentanza del circolo cittadino di Fratelli d’Italia di Modica, guidata dal coordinatore Marco Nanì, ha incontrato giovedì mattina la Presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari.

​L’incontro ha permesso di affrontare nel dettaglio le principali tematiche di competenza dell’ex Provincia Regionale riguardanti il territorio modicano. Tra i temi al centro del confronto, particolare attenzione è stata dedicata alla manutenzione degli edifici scolastici in vista dell’imminente avvio del nuovo anno scolastico, oltre che alle questioni legate alla sicurezza e agli interventi necessari sulla rete stradale di pertinenza dell’ente.

​Durante il tavolo di lavoro, i rappresentanti del circolo hanno espresso vivo apprezzamento per le recenti iniziative relative al trasporto serale dei giovani tramite bus verso le località balneari: un servizio promosso dai Comuni e finanziato dal Libero Consorzio per garantire spostamenti sicuri durante i mesi estivi.

​”Esprimiamo un sincero plauso all’operato della Presidente Schembari”, ha dichiarato il coordinatore Marco Nanì a margine dell’incontro. “Rispetto agli anni del lungo commissariamento, la sua gestione sta garantendo una marcia in più al territorio, fornendo risposte più concrete, incisive e tempestive alle esigenze delle nostre comunità.”

​Il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia ha infine ribadito la propria disponibilità a proseguire un dialogo costante e costruttivo con i vertici dell’ente provinciale, nell’ottica di una cooperazione continua a beneficio di Modica e dell’intero comprensorio ragusano.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube