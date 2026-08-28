Incontro tra il Circolo FdI di Modica e la Presidente del Libero Consorzio di Ragusa

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Ragusa, 28 agosto 2026 – ​Una nutrita rappresentanza del circolo cittadino di Fratelli d’Italia di Modica, guidata dal coordinatore Marco Nanì, ha incontrato giovedì mattina la Presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari.

​L’incontro ha permesso di affrontare nel dettaglio le principali tematiche di competenza dell’ex Provincia Regionale riguardanti il territorio modicano. Tra i temi al centro del confronto, particolare attenzione è stata dedicata alla manutenzione degli edifici scolastici in vista dell’imminente avvio del nuovo anno scolastico, oltre che alle questioni legate alla sicurezza e agli interventi necessari sulla rete stradale di pertinenza dell’ente.

​Durante il tavolo di lavoro, i rappresentanti del circolo hanno espresso vivo apprezzamento per le recenti iniziative relative al trasporto serale dei giovani tramite bus verso le località balneari: un servizio promosso dai Comuni e finanziato dal Libero Consorzio per garantire spostamenti sicuri durante i mesi estivi.

​”Esprimiamo un sincero plauso all’operato della Presidente Schembari”, ha dichiarato il coordinatore Marco Nanì a margine dell’incontro. “Rispetto agli anni del lungo commissariamento, la sua gestione sta garantendo una marcia in più al territorio, fornendo risposte più concrete, incisive e tempestive alle esigenze delle nostre comunità.”

​Il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia ha infine ribadito la propria disponibilità a proseguire un dialogo costante e costruttivo con i vertici dell’ente provinciale, nell’ottica di una cooperazione continua a beneficio di Modica e dell’intero comprensorio ragusano.

​Una nutrita rappresentanza del circolo cittadino di Fratelli d’Italia di Modica, guidata dal coordinatore Marco Nanì, ha incontrato giovedì mattina la Presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari.

​L’incontro ha permesso di affrontare nel dettaglio le principali tematiche di competenza dell’ex Provincia Regionale riguardanti il territorio modicano. Tra i temi al centro del confronto, particolare attenzione è stata dedicata alla manutenzione degli edifici scolastici in vista dell’imminente avvio del nuovo anno scolastico, oltre che alle questioni legate alla sicurezza e agli interventi necessari sulla rete stradale di pertinenza dell’ente.

​Durante il tavolo di lavoro, i rappresentanti del circolo hanno espresso vivo apprezzamento per le recenti iniziative relative al trasporto serale dei giovani tramite bus verso le località balneari: un servizio promosso dai Comuni e finanziato dal Libero Consorzio per garantire spostamenti sicuri durante i mesi estivi.

​”Esprimiamo un sincero plauso all’operato della Presidente Schembari”, ha dichiarato il coordinatore Marco Nanì a margine dell’incontro. “Rispetto agli anni del lungo commissariamento, la sua gestione sta garantendo una marcia in più al territorio, fornendo risposte più concrete, incisive e tempestive alle esigenze delle nostre comunità.”

​Il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia ha infine ribadito la propria disponibilità a proseguire un dialogo costante e costruttivo con i vertici dell’ente provinciale, nell’ottica di una cooperazione continua a beneficio di Modica e dell’intero comprensorio ragusano.

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