Ex tribunale di Modica, il Comitato alza la barricata

MODICA, 28 Agosto 2026 – Il futuro della struttura giudiziaria di Modica al centro di un delicato braccio di ferro istituzionale. Nella giornata di ieri, 27 agosto, si è tenuto a Palazzo di Città un incontro fortemente voluto dal Comitato Pro Tribunale e aperto alla partecipazione del sindaco Maria Monisteri, della presidente del Consiglio comunale Mariacristina Minardo, del portavoce del comitato Enzo Galazzo e di numerosi componenti. Al centro del vertice, la duplice e apparentemente contraddittoria linea mossa dal Ministero della Giustizia sulla destinazione dell’ex Palazzo di Giustizia.

Nel corso della riunione, l’avvocato Enzo Galazzo ha ripercorso i passaggi chiave che mantengono viva la battaglia per la re-istituzione del presidio. Il Tribunale di Modica risulta infatti l’unico ad aver formalizzato un’istanza di ripristino corredata dall’ampliamento del circondario ai comuni di Portopalo di Capo Passero, Pachino, Noto e Rosolini, un’iniziativa recepita dall’Assemblea Regionale Siciliana tramite un D.D.L. del 6 marzo 2024. A questo si aggiungono il disegno di legge n. 2646 presentato lo scorso 3 ottobre 2025 dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio – volto a delegare il Governo per la revisione e il ripristino dei tribunali soppressi – e i riscontri emersi nel Dossier XIX della Camera, che all’interno delle proposte di legge abbinate (tra cui la A.C. n. 2457) menziona specificamente la posizione di Modica insieme a Sciacca e Licata.

Un percorso istituzionale che viaggia in parallelo con gli atti locali: lo scorso 5 agosto 2025 il Consiglio comunale modicano ha approvato all’unanimità un atto per chiedere al Ministero di sospendere ogni decisione sulla diversa destinazione dei locali dell’ex tribunale in attesa di una definizione legislativa.

Il nodo critico, tuttavia, è emerso con la nota del 4 agosto scorso recapitata al sindaco, che annuncia la formalizzazione del verbale di “Regolamentazione e Consegna” dell’immobile al Comune di Modica, destinato a diventare un centro polifunzionale per il comprensorio a seguito delle manifestazioni di interesse avanzate da vari enti. Una mossa che il Comitato legge come una pericolosa sovrapposizione: da un lato il Ministero avvia l’iter di esame dei progetti di ripristino previsti dal DdL Nordio, dall’altro dispone la consegna materiale della struttura per usi differenti.

Da qui la ferma richiesta avanzata da Enzo Galazzo al primo cittadino: negare la presa in consegna dell’immobile fino a quando non vi sarà una pronuncia definitiva sulla re-istruzione del Tribunale di Modica – Val di Noto. Contestualmente, il comitato auspica una forte mobilitazione politica, invocando l’intervento dell’onorevole Nino Minardo affinché solleciti la Commissione Giustizia alla Camera per fare chiarezza sullo stato dei fascicoli, sui calendari di esame e sui tempi dell’istruttoria relativa al tribunale modicano.

Salva