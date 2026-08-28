Allarme acqua a Pozzallo: cloruri oltre i limiti e accuse di silenzio istituzionale

POZZALLO, 28 Agosto 2026 – .

Pozzallo fa di nuovo i conti con l’emergenza idrica, ma questa volta al centro della polemica c’è la trasparenza e la tutela della salute pubblica. Il Circolo locale di Sud chiama Nord ha lanciato un duro j’accuse nei confronti di Iblea Acque S.p.A., dell’ASP 7 e dell’amministrazione comunale, denunciando la presenza di acqua non potabile nelle case dei pozzallesi senza che sia stato emesso alcun avviso ufficiale alla cittadinanza.

La questione ruota attorno ai dati relativi al pozzo di Contrada Inchiudenda. Secondo quanto evidenziato dal partito, l’ultimo rapporto di prova disponibile sul sito di Iblea Acque – risalente allo scorso 18 maggio – attesta un valore di cloruri pari a 327 mg/l, superando la soglia massima consentita. A rincarare la dose è il laboratorio incaricato delle analisi, il Lab Center Sicilia, che nel referto ha certificato in modo inequivocabile: “Il campione non può essere destinato al consumo umano”.

Alla base del campanello d’allarme c’è il quadro normativo introdotto dal D.Lgs. n. 102 del 19 giugno 2025, che ha recepito la direttiva UE 2020/2184 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, fissando proprio a 250 mg/l il limite massimo per i cloruri. Un parametro che, nei fatti, renderebbe irregolare la fornitura attuale, a fronte di una revoca della precedente ordinanza di non potabilità avvenuta nel gennaio del 2025 sulla base della normativa allora in vigore.

Nel mirino del Circolo c’è soprattutto la disparità di trattamento rispetto al resto del territorio provinciale. Mentre negli altri Comuni iblei i dati sulla potabilità risultano aggiornati nei mesi di luglio e agosto 2026, a Pozzallo le informazioni pubbliche si fermano a maggio, con l’aggravante – segnalata dal movimento – della scomparsa dei report precedenti ogni volta che ne viene pubblicato uno nuovo, impedendo così lo storico dei controlli.

Cinque gli interrogativi formali posti sul tavolo da Sud chiama Nord, indirizzati direttamente al Sindaco di Pozzallo (quale massimo autorritario sanitario locale), all’Amministratore Unico di Iblea Acque e al Direttore Generale dell’ASP 7: si chiede conto della mancata informazione alla popolazione, del blocco degli aggiornamenti estivi rispetto ad altri comuni limitrofi, della gestione della direttiva europea e della prassi di cancellare i dati passati dal portale web.

Considerata la situazione e il potenziale rischio per la salute dei cittadini, la presidente del Circolo, Maria Migliore, ha formalizzato una richiesta d’intervento urgente a S.E. il Prefetto di Ragusa.

“Riteniamo gravissimo che il Gestore, l’ASP e il Sindaco omettano di comunicare una condizione di possibile danno alla salute stabilita da una specifica normativa europea e nazionale – ha dichiarato la presidente Migliore –. I cittadini hanno diritto di sapere cosa esce dai loro rubinetti. La trasparenza e la salute dei cittadini non sono un optional.”

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