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Pozzallo | Politica

Pozzallo. Il Sindaco incontra il comandante uscente e nuovo della Capitaneria

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Pozzallo, 27 agosto 2026 – Il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna ha incontrato il Capitano di Fregata Luigi Vincenti, Comandante uscente della Capitaneria di Porto di Pozzallo e il Capitano di Fregata Piccinno, che domani ne assumerà il Comando.
L’incontro, particolarmente cordiale, si è svolto alla vigilia della cerimonia di passaggio di consegne e ha rappresentato un significativo momento di continuità nei rapporti istituzionali tra il Comune di Pozzallo e la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera. Una continuità che presenta anche una curiosa coincidenza: anche il nuovo Comandante è salentino,
come il Comandante uscente. Il Capitano di Fregata Piccinno giunge a Pozzallo dopo l’esperienza di servizio maturata presso la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, portando con sé un significativo bagaglio professionale maturato in un altro importante contesto marittimo e portuale
siciliano. Nel corso dell’incontro, il Sindaco ha voluto esprimere al Comandante Vincenti il ringraziamento dell’Amministrazione comunale per il lavoro svolto durante i due anni di permanenza a Pozzallo, caratterizzati da una costante collaborazione con il Comune, da un’intensa attività operativa e istituzionale e da una particolare attenzione ai temi della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare, della tutela dell’ambiente marino e dello sviluppo del sistema portuale.
Un rapporto consolidato anche attraverso numerose iniziative condivise e culminato, lo scorso 31 luglio, nel conferimento della Cittadinanza Onoraria al Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, segno concreto del profondo legame tra la città di Pozzallo e le donne e gli uomini del Corpo. Al nuovo Comandante, il Sindaco ha rivolto il più sincero augurio di buon lavoro, assicurando la
piena disponibilità dell’Amministrazione comunale a proseguire nel solco della collaborazione istituzionale costruita negli anni.Al Comandante Vincenti, che lascia Pozzallo per assumere un nuovo incarico presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, va il ringraziamento della Città per il servizio prestato e per il rapporto umano e istituzionale instaurato con il territorio. Un passaggio di consegne nel segno della continuità, della collaborazione e del comune impegno al
servizio della comunità e del mare.

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