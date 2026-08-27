Modica, il consigliere Nigro la sindaca Monisteri è stata “commissariata” dal suo partito

MODICA, 27 Agosto 2026 – La nomina del nuovo assessore Mommo Carpentieri nella Giunta guidata dalla sindaca Maria Monisteri Caschetto continua a far discutere e a sollevare polemiche politiche in città. A intervenire con durezza all’indomani dell’accensione delle torri faro presso lo Stadio Comunale “Pietro Scollo” è il consigliere comunale di “Siamo Modica”, Paolo Nigro, che punta il dito contro la gestione amministrativa degli ultimi anni e parla apertamente di un vero e proprio “commissariamento” politico della prima cittadina.

Secondo Nigro, le recenti vicende che hanno portato allo sblocco di due storici contenziosi — la riapertura della piscina comunale e l’illuminazione dello stadio — dimostrerebbero come la sindaca sia stata di fatto esautorata dal nuovo esponente di giunta, espressione dello stesso partito (Forza Italia).

“È chiaro, come le luci che sono state accese ieri, che Maria Monisteri Caschetto sia stata di fatto esautorata da Mommo Carpentieri – tuona il consigliere comunale, ricordando come la sindaca abbia mantenuto per oltre sette anni la delega allo Sport, autodefinendosi di recente “la persona più adatta a trattare la materia”.

Nel mirino di “Siamo Modica” ci sono le modalità e la rapidità con cui sono stati sbloccati problemi rimasti irrisolti per anni. A partire dalla piscina comunale: dopo accuse, polemiche, ingenti investimenti pubblici e lo stop che ha lasciato a casa lavoratori e utenti, il nuovo assessore ai Lavori Pubblici e all’Urbanistica avrebbe invertito la rotta in pochissimi giorni. La struttura, salvo imprevisti, riaprirà a settembre e sarà affidata allo stesso gestore che in passato era finito al centro delle critiche dell’amministrazione.

Stessa musica per lo Stadio “Pietro Scollo”, definito da Nigro un altro “trofeo” sbandierato e mai risolto dalla giunta. Dopo mesi di stop e l’impossibilità di utilizzare l’impianto dopo il tramonto, l’arrivo di Carpentieri — accompagnato da un elettricista e da un idraulico — avrebbe permesso di ripristinare i collegamenti elettrici e l’irrigazione con interventi apparentemente semplici. “Quindi nessuno si è potuto allenare per quasi un anno perché c’erano dei fili staccati e mancava qualche lampada? Evidentemente sì”, ironizza il consigliere.

Nigro precisa, tuttavia, che l’intervento effettuato garantisce al momento solo l’illuminazione sufficiente per gli allenamenti, mentre per le partite ufficiali in Serie D servirà un adeguamento normativo e un progetto illuminotecnico adeguato. Da qui l’appello affinché l’amministrazione garantisca a tutte le società sportive modicane turni regolari senza esclusioni.

In conclusione, il rappresentante di “Siamo Modica” lancia un interrogativo diretto alla cittadinanza: “Perché queste due semplici mosse non sono state fatte prima? Incapacità amministrativa e/o mancanza di volontà politica? Tengo per me la risposta ma voglio che siano i cittadini modicani a dire la propria sull’argomento”. Infine, i complimenti ironici e politici a Carpentieri per la determinazione dimostrata, chiudendo con un affondo rivolto alla sindaca: “Non c’è peggior sordo di chi non vuole sentire”.

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