Modica, il consigliere Nigro la sindaca Monisteri è stata “commissariata” dal suo partito

MODICA, 27 Agosto 2026 – La nomina del nuovo assessore Mommo Carpentieri nella Giunta guidata dalla sindaca Maria Monisteri Caschetto continua a far discutere e a sollevare polemiche politiche in città. A intervenire con durezza all’indomani dell’accensione delle torri faro presso lo Stadio Comunale “Pietro Scollo” è il consigliere comunale di “Siamo Modica”, Paolo Nigro, che punta il dito contro la gestione amministrativa degli ultimi anni e parla apertamente di un vero e proprio “commissariamento” politico della prima cittadina.
Secondo Nigro, le recenti vicende che hanno portato allo sblocco di due storici contenziosi — la riapertura della piscina comunale e l’illuminazione dello stadio — dimostrerebbero come la sindaca sia stata di fatto esautorata dal nuovo esponente di giunta, espressione dello stesso partito (Forza Italia).
“È chiaro, come le luci che sono state accese ieri, che Maria Monisteri Caschetto sia stata di fatto esautorata da Mommo Carpentieri – tuona il consigliere comunale, ricordando come la sindaca abbia mantenuto per oltre sette anni la delega allo Sport, autodefinendosi di recente “la persona più adatta a trattare la materia”.
Nel mirino di “Siamo Modica” ci sono le modalità e la rapidità con cui sono stati sbloccati problemi rimasti irrisolti per anni. A partire dalla piscina comunale: dopo accuse, polemiche, ingenti investimenti pubblici e lo stop che ha lasciato a casa lavoratori e utenti, il nuovo assessore ai Lavori Pubblici e all’Urbanistica avrebbe invertito la rotta in pochissimi giorni. La struttura, salvo imprevisti, riaprirà a settembre e sarà affidata allo stesso gestore che in passato era finito al centro delle critiche dell’amministrazione.
Stessa musica per lo Stadio “Pietro Scollo”, definito da Nigro un altro “trofeo” sbandierato e mai risolto dalla giunta. Dopo mesi di stop e l’impossibilità di utilizzare l’impianto dopo il tramonto, l’arrivo di Carpentieri — accompagnato da un elettricista e da un idraulico — avrebbe permesso di ripristinare i collegamenti elettrici e l’irrigazione con interventi apparentemente semplici. “Quindi nessuno si è potuto allenare per quasi un anno perché c’erano dei fili staccati e mancava qualche lampada? Evidentemente sì”, ironizza il consigliere.
Nigro precisa, tuttavia, che l’intervento effettuato garantisce al momento solo l’illuminazione sufficiente per gli allenamenti, mentre per le partite ufficiali in Serie D servirà un adeguamento normativo e un progetto illuminotecnico adeguato. Da qui l’appello affinché l’amministrazione garantisca a tutte le società sportive modicane turni regolari senza esclusioni.
In conclusione, il rappresentante di “Siamo Modica” lancia un interrogativo diretto alla cittadinanza: “Perché queste due semplici mosse non sono state fatte prima? Incapacità amministrativa e/o mancanza di volontà politica? Tengo per me la risposta ma voglio che siano i cittadini modicani a dire la propria sull’argomento”. Infine, i complimenti ironici e politici a Carpentieri per la determinazione dimostrata, chiudendo con un affondo rivolto alla sindaca: “Non c’è peggior sordo di chi non vuole sentire”.
Modica, il consigliere Nigro la sindaca Monisteri è stata “commissariata” dal suo partito
MODICA, 27 Agosto 2026 – La nomina del nuovo assessore Mommo Carpentieri nella Giunta guidata dalla sindaca Maria Monisteri Caschetto continua a far discutere e a sollevare polemiche politiche in città. A intervenire con durezza all’indomani dell’accensione delle torri faro presso lo Stadio Comunale “Pietro Scollo” è il consigliere comunale di “Siamo Modica”, Paolo Nigro, che punta il dito contro la gestione amministrativa degli ultimi anni e parla apertamente di un vero e proprio “commissariamento” politico della prima cittadina.
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6 commenti su “Modica, il consigliere Nigro la sindaca Monisteri è stata “commissariata” dal suo partito”
Tutti a casa .
Vergognatevi………
Devo ammettere che Nigro in questo contesto ha fortemente ragione, tutti i cittadini Modicani ci domandiamo come mai la nomina di Carpentieri ha risolto subito problemi che fino a qualche giorno fa erano dei rebus difficilmente risolvibili !!! Stai a vedere che il prossimo erede al trono sia proprio….
È commissariata dal suo partito, ma è coccolata da tutti voi che ve la tenete come Sindaca, sebbene voi siete usciti dalla sua maggioranza.
La signora Maria Monisteri Caschetto dorme fra due guanciali comodamente, da una parte l’onorevole Minardo che dà una copertura politica, dall’altra voi con l’onorevole Abbate che non la sfiduciate.
Servono atti concreti e non velate critiche.
Nigro, è stato fatto ciò che, nelle condizioni date, si è riusciti a fare.
Ho abbastanza chiaro ciò che Modica ha vissuto in questi anni. Un certo, inutile orgoglio da parte della Sindaca ha finito per alimentare una contesa sterile e dannosa per la città. L’arrivo di Carpentieri, in qualche modo, ha mosso le acque, ma ogni tentativo sembra poi essere stato nuovamente azzerato. Serve altro, molto altro.
E, prima o poi, sarà necessario interrogarsi seriamente anche sugli strumenti previsti dal Testo unico degli enti locali (TUEL), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare sugli articoli 141 e 52, che disciplinano, seppure in situazioni diverse, lo scioglimento del Consiglio per gravi e persistenti violazioni di legge o per altre cause previste dalla normativa, nonché la mozione di sfiducia al Sindaco. Non voglio neppure prendere in considerazione ipotesi più gravi, ma Modica presenta troppe zone d’ombra e troppe questioni irrisolte, oltre a un debito che supera i 150 milioni di euro.
Ora, Nigro, lei ha perfettamente ragione in ciò che afferma. Tuttavia, occorre anche essere concreti e, soprattutto, avere il coraggio di guardare la realtà per quella che è.
Una contesa tra Nigro e Carpentieri potrebbe persino appassionare i modicani, quasi fosse una sfida calcistica. Ma la situazione amministrativa di Modica non è affatto frivola e non può essere ridotta a una semplice competizione tra nomi o schieramenti. Qualunque sindaco dovesse vincere le prossime elezioni si troverebbe davanti problemi enormi, quasi tutti NON affrontabili con gli strumenti ordinari.
Diciamolo chiaramente: Modica ha bisogno di qualcosa di più serio, strutturale e straordinario.
Servirebbe un intervento specificamente normato dallo Stato, un finanziamento o un piano straordinario che consenta alla città di ripartire. Sarebbe forse difficile da giustificare sul piano dell’equità e della correttezza nei confronti di altri Comuni, ma la situazione modicana rischia di essere ormai talmente compromessa da richiedere una soluzione fuori dall’ordinario.
Faccio un appello all’onorevole Minardo affinché si impegni a individuare, in Parlamento e con il sostegno del Governo nazionale, una soluzione politica e normativa per Modica. Allo stesso modo, rivolgo un appello all’onorevole Abbate affinché si faccia promotore, in seno al Parlamento regionale e con il sostegno del Governo Schifani, di un’iniziativa concreta capace di affrontare una situazione che, ormai, richiede interventi straordinari.
Per questo, sinceramente, non auguro né a Nigro né a Carpentieri di diventare sindaco di Modica con queste carte in mano. Prima ancora di discutere di chi debba governare la città, bisognerebbe forse capire se, e soprattutto come, sia ancora possibile rimettere davvero Modica nelle condizioni di essere governata.
Buon lavoro ragazzi!
Nn si comprende il perché nn vi attivate a dare la sfiducia alla sindaca, avete i numeri per farlo. Se quindi la domanda nasce d’obbligo, la risposta è semplice: vi piace solo evidenziare le falle e le incapacità amministrative dell’attuale amministrazione e della sindaca, ma nn avete alcuna intenzione di lasciare e perdere il tanto agognato scranno, a cui state dimostrando tanto attaccamento.!!!
Ancora??????? Basta!!!!!!!!!!!!!!!! Non ne possiamo più di sentire e risentire la stessa aria fritta!!!!!!!!!!
Siete tutti allo stesso livello!!!!!!
Almeno Maria fa quel che può con quel poco che ha!!!!!