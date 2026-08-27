L’Enna ci sarà: domenica prossima la sfida di Coppa Italia al “Pietro Scollo” contro il Modica Calcio

ENNA, 27 Agosto 2026 – Nonostante il momento di profonda tempesta societaria e un organico ridotto all’osso, l’Enna scenderà in campo. La società neroverde ha sciolto le riserve e confermato che la squadra si presenterà regolarmente domenica prossima allo stadio “Pietro Scollo” di Modica per disputare il secondo turno di Coppa Italia di Serie D.

Un segnale di grande attaccamento alla competizione da parte del club, che deve fare i conti con una situazione di forte crisi e con un numero attualmente esiguo di calciatori tesserati. Nonostante le difficoltà logistiche e numeriche, i neroverdi onoreranno l’impegno in trasferta.

A partire dal 21 agosto, data di avvio delle procedure di passaggio della proprietà dell’Enna Calcio, il presidente Giancarlo Travigin si è trovato ad affrontare una serie di cavilli burocratici ed adempimenti amministrativi complessi resi ancora più difficili dalle tempistiche estremamente ristrette che hanno impedito una attenta verifica della precedente gestione, stante la necessità di effettuare immediatamente il passaggio societario che è avvenuto proprio a ridosso dell’inizio dei campionati e ciò per evitare di danneggiare la società sotto il profilo sportivo.

“Questa fase – aggiunge il massimo dirigente – è stata ulteriormente resa complicata ed ostacolata da reiterate e non prevedibili interferenze esterne che hanno creato solo confusione e conseguentemente hanno rallentato il percorso di transizione, oltre che da una grave criticità strutturale quale la mancata disponibilità dello stadio “Generale Gaeta”, che ad oggi ha impedito alla società di potere programmare non solo la preparazione precampionato, ma soprattutto comporta l’impossibilità di non avere il proprio campo a disposizione per le gare casalinghe non potendo per tale incertezza avviare la campagna abbonamenti”.

Si rinnova così l’appuntamento sul rettangolo verde di Modica, in una sfida che, esattamente come nel turno precedente disputato domenica scorsa — in cui i rossoblù di casa hanno strappato il pass per il turno successivo superando gli avversari ai calci di rigore —, si deciderà in una gara unica. Fischio d’inizio programmato per dare il via a un match che, al di là dei favori del pronostico, si preannuncia intenso e ricco di spunti.

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