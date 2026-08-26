Viaggiava in autostrada con 191 chili di fuochi d’artificio sotto il sole: corriere vittoriese bloccato e denunciato a Catania

GIARRE, 26 Agosto 2026 – Un’operazione ad alto rischio condotta dalla Polizia di Stato ha evitato conseguenze potenzialmente devastanti lungo la rete autostradale etnea. Gli agenti della Questura di Catania hanno intercettato e bloccato un corriere che trasportava ben 191 chili di materiale esplodente senza alcuna autorizzazione e in condizioni di totale insicurezza.

Protagonista della vicenda un 38enne incensurato originario di Vittoria, che aveva stipato numerosi scatoloni di artifizi pirotecnici all’interno della propria vettura. L’uomo viaggiava lungo l’autostrada – nei pressi dello svincolo di Giarre – sotto il sole cocente, trasformando di fatto la propria automobile in una pericolosissima bomba viaggiante, con un rischio elevatissimo per la propria incolumità e per quella di tutti gli altri automobilisti in un periodo di traffico intenso come quello di fine agosto.

A bloccare il mezzo sono stati i poliziotti delle moto volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, supportati dagli specialisti della squadra artificieri. Il controllo ha permesso di rinvenire 139 articoli pirotecnici per un totale di quasi due quintali di esplodente.

Dalle verifiche è emerso che il 38enne era sprovvisto di qualsiasi titolo idoneo al trasporto, come il porto d’armi o il nulla osta della Pubblica Sicurezza, necessario per muovere materiali di tale pericolosità.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania, l’intero carico è stato posto sotto sequestro, messo in sicurezza e trasferito in un luogo idoneo alla distruzione. Il corriere è stato deferito all’Autorità Giudiziaria con le accuse di detenzione e porto abusivo di fuochi d’artificio e ricettazione, nel pieno rispetto della presunzione d’innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

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