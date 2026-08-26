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Attualità | Modica

Stadio “Pietro Scollo” di Modica, adesso è ufficiale: arriva la nuova illuminazione

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MODICA, 26 Agosto 2026 – E luce fu! Lo stadio “Pietro Scollo” si prepara finalmente a risplendere di una nuova luce. Ad annunciare la svolta tanto attesa è stato il neo assessore ai lavori pubblici, Mommo Carpentieri, attraverso un post social che ha subito acceso l’entusiasmo della comunità sportiva locale. A fare eco alla notizia è arrivata subito dopo anche la conferma ufficiale del sindaco Maria Monisteri, suggellando un traguardo che la cittadinanza e le società sportive attendevano ormai da tempo.

L’intervento di illuminazione rappresenta un tassello fondamentale per la valorizzazione dell’impianto sportivo modicano, permettendo finalmente lo svolgimento di allenamenti e partite in orari serali e garantendo standard di fruibilità e sicurezza finalmente all’altezza delle esigenze degli atleti e dei tifosi. Un’opera strategica che restituisce centralità a uno spazio di aggregazione cruciale per lo sport cittadino.

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