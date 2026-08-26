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Marina di Ragusa: stretta sul lungomare contro il commercio abusivo, scattano sanzioni e sequestri

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RAGUSA, 26 Agosto 2026 – Intensificati i controlli a Marina di Ragusa contro il commercio abusivo sul lungomare. Nella serata del 22 agosto, gli agenti della Polizia Locale di Ragusa, durante i consueti servizi di vigilanza nell’area pedonale di lungomare Andrea Doria, hanno sorpreso e sanzionato diversi venditori ambulanti privi delle autorizzazioni previste.

Nel corso dell’intervento, gli operatori hanno accertato la vendita non autorizzata di giocattoli e palloncini, in palese violazione delle normative regionali sul commercio su area pubblica. Oltre alla sanzione amministrativa di 308 euro elevata ai trasgressori, la Polizia Locale ha proceduto al sequestro della merce, che sarà successivamente confiscata.

Sull’operazione è intervenuto l’assessore comunale alla Polizia Locale, Giovanni Gurrieri, il quale ha sottolineato l’importanza di questi interventi nel periodo di massimo afflusso turistico: “L’operazione del 22 agosto si inserisce nella normale attività di vigilanza della Polizia Locale, con controlli che proseguono sul territorio e che assumono particolare importanza nel periodo estivo, quando Marina di Ragusa raggiunge il massimo della sua frequentazione”. L’assessore ha inoltre ribadito che l’obiettivo primario è duplice: garantire il corretto utilizzo degli spazi pubblici nel pieno rispetto delle regole e tutelare la concorrenza leale nei confronti degli operatori commerciali che lavorano nella legalità.

L’attività di monitoraggio portata avanti dalle forze dell’ordine punta non solo a garantire la sicurezza, ma anche a tutelare il decoro urbano e la vivibilità degli spazi collettivi, arginando fenomeni che, seppur considerati minori, incidono direttamente sulla corretta fruizione della località balneare e sulla regolarità economica del territorio.

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