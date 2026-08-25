Ragusa verso le giornate clou della festa del Patrono San Giovanni, giovedi la prima grande processione

Ragusa, 25 agosto 2026 – I festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, patrono di Ragusa, proseguono con grande partecipazione e intensità. Nella serata di ieri, la Cattedrale ha ospitato la solenne celebrazione eucaristica presieduta da padre Fabio Pistillo ocd, alla presenza del parroco, il canonico sacerdote Giuseppe Burrafato, e del diacono Giuseppe Bottone. Un momento di profonda spiritualità che ha riunito fedeli e devoti in un clima di raccoglimento e gratitudine, preludio alle giornate centrali della festa.

Domani, mercoledì 26 agosto, la reliquia del braccio di San Giovanni Battista sarà traslata nella parrocchia di San Francesco d’Assisi, dove si terrà un incontro di preghiera con gli anziani delle Case di Riposo del quartiere. Nel pomeriggio, alle 18.30, è prevista la passeggiata culturale “Le pietre di San Giovanni e della nuova Ragusa”, un itinerario tra storia e memoria che condurrà i partecipanti alle cave della Vallata Santa Domenica. L’iniziativa, curata dall’associazione culturale “San Giovanni Battista” in sinergia con “Il Corno Francese Blu” e “Insieme in città”, vedrà la partecipazione dei professori Giorgio e Gaudenzia Flaccavento e dell’ingegnere Alberto Iacono, che illustrerà la sistemazione di Cava Santa Domenica. In serata, alle 19, la celebrazione eucaristica presieduta da don Andrea La Terra e, alle 20,30, la messa per i giovani della città di Ragusa. Alle 21,30, in piazza San Giovanni, i Parsifal in concerto, la vera cover band dei Pooh.

Giovedì 27 agosto sarà invece il giorno della prima grande processione con il simulacro di San Giovanni Battista e l’Arca Santa, accompagnati dal corpo bandistico “San Giorgio” diretto dal maestro Giacomo Antonio Palermo. La partenza è fissata per le 18, con un lungo itinerario che attraverserà corso Italia, via Schininà, via Lorefice e via Ariosto, fino al solenne ingresso dell’Arca Santa nella chiesa Beato Clemente Marchisio. Qui sosterà l’Arca santa. Il simulacro proseguirà poi per una sosta dinanzi alla chiesa di San Paolo e quindi verso la chiesa del Sacro Cuore di Gesù, dove si terrà la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco don Marco Diara. La chiesa resterà aperta fino a mezzanotte e mezza per consentire ai fedeli di rendere omaggio al simulacro del Santo patrono. In cattedrale ci sarà la messa presieduta dal canonico sacerdote Giuseppe Cabibbo.

In serata, alle 21.30, Piazza San Giovanni ospiterà il concerto del gruppo Atmosfera Blu, con lo spettacolo “Sanremo è sempre Sanremo – Live Show”, mentre sul sagrato della Cattedrale si terranno attività di animazione e giochi per i più piccoli a cura dell’associazione Gi.Ro.Tondo di Comiso.

Le giornate che precedono la solennità del Patrono si confermano dunque ricche di appuntamenti religiosi e culturali, capaci di intrecciare devozione, tradizione e partecipazione popolare, nel segno di una festa che continua a rappresentare il cuore identitario della città.

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