  • 25 Agosto 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 25 Agosto 2026 -
Attualità | Ragusa

Ragusa verso le giornate clou della festa del Patrono San Giovanni, giovedi la prima grande processione

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 25 agosto 2026 – I festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, patrono di Ragusa, proseguono con grande partecipazione e intensità. Nella serata di ieri, la Cattedrale ha ospitato la solenne celebrazione eucaristica presieduta da padre Fabio Pistillo ocd, alla presenza del parroco, il canonico sacerdote Giuseppe Burrafato, e del diacono Giuseppe Bottone. Un momento di profonda spiritualità che ha riunito fedeli e devoti in un clima di raccoglimento e gratitudine, preludio alle giornate centrali della festa.

Domani, mercoledì 26 agosto, la reliquia del braccio di San Giovanni Battista sarà traslata nella parrocchia di San Francesco d’Assisi, dove si terrà un incontro di preghiera con gli anziani delle Case di Riposo del quartiere. Nel pomeriggio, alle 18.30, è prevista la passeggiata culturale “Le pietre di San Giovanni e della nuova Ragusa”, un itinerario tra storia e memoria che condurrà i partecipanti alle cave della Vallata Santa Domenica. L’iniziativa, curata dall’associazione culturale “San Giovanni Battista” in sinergia con “Il Corno Francese Blu” e “Insieme in città”, vedrà la partecipazione dei professori Giorgio e Gaudenzia Flaccavento e dell’ingegnere Alberto Iacono, che illustrerà la sistemazione di Cava Santa Domenica. In serata, alle 19, la celebrazione eucaristica presieduta da don Andrea La Terra e, alle 20,30, la messa per i giovani della città di Ragusa. Alle 21,30, in piazza San Giovanni, i Parsifal in concerto, la vera cover band dei Pooh.

Giovedì 27 agosto sarà invece il giorno della prima grande processione con il simulacro di San Giovanni Battista e l’Arca Santa, accompagnati dal corpo bandistico “San Giorgio” diretto dal maestro Giacomo Antonio Palermo. La partenza è fissata per le 18, con un lungo itinerario che attraverserà corso Italia, via Schininà, via Lorefice e via Ariosto, fino al solenne ingresso dell’Arca Santa nella chiesa Beato Clemente Marchisio. Qui sosterà l’Arca santa. Il simulacro proseguirà poi per una sosta dinanzi alla chiesa di San Paolo e quindi verso la chiesa del Sacro Cuore di Gesù, dove si terrà la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco don Marco Diara. La chiesa resterà aperta fino a mezzanotte e mezza per consentire ai fedeli di rendere omaggio al simulacro del Santo patrono. In cattedrale ci sarà la messa presieduta dal canonico sacerdote Giuseppe Cabibbo.

In serata, alle 21.30, Piazza San Giovanni ospiterà il concerto del gruppo Atmosfera Blu, con lo spettacolo “Sanremo è sempre Sanremo – Live Show”, mentre sul sagrato della Cattedrale si terranno attività di animazione e giochi per i più piccoli a cura dell’associazione Gi.Ro.Tondo di Comiso.

Le giornate che precedono la solennità del Patrono si confermano dunque ricche di appuntamenti religiosi e culturali, capaci di intrecciare devozione, tradizione e partecipazione popolare, nel segno di una festa che continua a rappresentare il cuore identitario della città.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube