Modica. La guerra vista con gli occhi dell’infanzia: una mostra per l’Ucraina a palazzo San Domenico

MODICA, 20 Agosto 2026 – Un tratto di matita per esorcizzare l’orrore, un colore acceso per tenere viva la speranza del ritorno. Nel prossimo fine settimana, da venerdì 22 a domenica 24 agosto, palazzo San Domenico, sede del Comune di Modica, si trasformerà in uno scrigno di storie ed emozioni grazie alla mostra “Disegno. Amo. Credo.”, un evento culturale e umanitario di straordinario impatto organizzato in occasione del Giorno dell’Indipendenza Ucraina dalla sezione siciliana di “Slava Ukraini”.

L’esposizione raccoglie 64 disegni realizzati da bambini ucraini che stanno vivendo il dramma più profondo del conflitto: si tratta di piccoli artisti i cui padri, fratelli o familiari sono attualmente prigionieri di guerra nelle mani dell’esercito russo o risultano dispersi al fronte. Ogni opera è accompagnata da una storia, un frammento di vita che trasforma la tela in una preghiera colorata e in un messaggio di resistenza psicologica e spirituale.

Come spiegano i promotori, l’iniziativa non vuole indugiare sulla narrazione della paura, bensì celebrare la forza dell’amore. Il progetto è nato grazie all’impegno del gruppo “Sostegno ai Prigionieri di Guerra Ucraini” presso il Congresso Nazionale delle Associazioni Ucraine in Italia (NKAUI), in stretta sinergia con il gruppo di iniziativa “Bureviy” della 1ª Brigata Presidenziale della Guardia Nazionale Ucraina e dell’Unità Militare 38 di Odessa.

La sacralità e l’alto valore universale di questa collezione sono testimoniati da un legame speciale con il Vaticano. Gli originali di questi sessantaquattro disegni sono stati infatti donati a Papa Francesco come simbolo di pace. Quella che fa tappa a Modica è la mostra itinerante ufficiale, concepita per girare l’Italia e il mondo, dimostrando che l’arte può diventare uno strumento geopolitico di sensibilizzazione e un faro contro il buio della violenza.

I tre pilastri concettuali dell’evento sono racchiusi in un manifesto ideale che i visitatori troveranno ad accoglierli. Ogni disegno è una voce che rompe il silenzio, ogni colore rappresenta una speranza per il futuro e ogni sorriso impresso sulla carta si trasforma in un abbraccio ideale a chi soffre. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa a questo momento di profonda riflessione comunitaria e solidarietà internazionale.

La mostra rimarrà aperta al pubblico nei giorni 22, 23 e 24 agosto, rispettando l’orario continuato dalle ore 10:00 fino alle ore 22:00, offrendo a residenti e turisti l’opportunità di confrontarsi con una realtà drammaticamente attuale attraverso gli occhi puri dell’infanzia.

A sottolineare il valore sociale e umanitario dell’iniziativa è intervenuta direttamente la presidente di Slava Ukraini, Oksana Khliebovska, che ha voluto esprimere la propria gratitudine verso il territorio ibleo: “Vogliamo innanzitutto ringraziare la comunità locale – dice la Khliebovska – per la costante sensibilità dimostrata. Questi sessantaquattro disegni non raccontano la paura della guerra, ma la straordinaria forza dell’amore e della speranza. Attraverso gli occhi dei più piccoli, portiamo a Modica un messaggio universale: ogni disegno è una voce che chiede pace e che ricorda al mondo come l’affetto familiare sia più forte di qualsiasi barriera o prigionia”.

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