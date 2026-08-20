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Ispica | Politica

Ispica. Dalle pietre alla coscienza: perché il ricordo non diventi “memoria morta”

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ISPICA, 20 Agosto 2026 – A due giorni dal vile atto di vandalismo che ha deturpato la stele in memoria dei giudici Falcone e Borsellino,   Alleanza Verdi e Sinistra  promuovono una riflessione profonda sul valore reale dei luoghi e dei monumenti che custodiscono la memoria storica del nostro passato. “Un monumento – spiegano –  non possiede un valore intrinseco e immutabile: esso acquisisce significato unicamente attraverso il legame vivo con la comunità che lo custodisce. Questo legame non nasce in modo automatico, ma si alimenta mediante tre pilastri fondamentali: la cura quotidiana dello spazio pubblico e dei simboli condivisi, la narrazione costante delle storie e dei valori che quei luoghi richiamano, e la tensione emulativa, ovvero la capacità dei cittadini di riconoscere quegli esempi come guida per il proprio agire civile quotidiano”.

Se vengono a mancare questi elementi, i simboli perdono la loro anima vitale. Le pietre, per quanto artisticamente pregevoli, rimangono inerti e il ricordo si trasforma in quella che possiamo definire “memoria morta”. È proprio all’interno di questo vuoto civile che, anche  a Ispica, si è potuto tollerare la presenza di lapidi e intitolazioni stradali dedicate a figure che aderirono convintamente al fascismo, ricoprendo ruoli di primo piano in quel regime.

“Se la nostra comunità tornasse a investire sulla memoria attiva e condivisa, le conseguenze sarebbero evidenti. Da un lato, la tutela del patrimonio civile ne uscirebbe rafforzata: diventerebbe molto più difficile assistere a gesti di vandalismo contro monumenti la cui sacralità e importanza sarebbero riconosciute da tutti. Dall’altro, i cittadini sentirebbero spontaneamente l’esigenza di rimuovere targhe e toponimi legati ai gerarchi fascisti, poiché una narrazione storica viva e consapevole smaschererebbe immediatamente il vuoto e lo squallore di quel passato. Coltivare la memoria non significa soltanto guardare indietro, ma scegliere ogni giorno da che parte stare per costruire il nostro futuro”.

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