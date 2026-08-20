Dopo atletica e nuoto, tocca all’ItalVolley: le azzurre vogliono prendersi l’Europa

Dopo i grandi successi ottenuti dall’Italia agli Europei di atletica leggera e di nuoto, le azzurre dell’ItalVolley si apprestano a scrivere un’altra pagina di questa straordinaria estate dello sport italiano.

Da domani, venerdì 21 agosto, a Göteborg, comincia infatti l’Europeo della nazionale femminile di pallavolo di Julio Velasco. E per l’Italia non sarà un torneo come gli altri. Le azzurre si presentano in Svezia da campionesse olimpiche e campionesse del mondo in carica, protagoniste negli ultimi anni di un ciclo difficilmente ripetibile.

Manca però ancora qualcosa. Manca proprio quella corona europea che permetterebbe a questa generazione di mettere insieme Olimpiade, Mondiale ed Europeo e di completare un trittico straordinario.

L’Italia parte inevitabilmente tra le grandi favorite, anche se la recente Volleyball Nations League ha ricordato che nessuno è imbattibile: dopo due edizioni consecutive vinte, nel 2024 e nel 2025, quest’anno le azzurre hanno chiuso al terzo posto, battendo la Cina nella finale per il bronzo dopo la sconfitta in semifinale contro il Brasile.

Velasco sa bene, quindi, che non saranno ammessi cali di tensione.

Il primo ostacolo sarà la Croazia, venerdì 21 agosto alle ore 16. Ventiquattro ore dopo, sabato 22, l’Italia affronterà il Montenegro alle 15, mentre domenica 23 arriverà uno dei confronti più attesi del girone contro le padrone di casa della Svezia, alle ore 18.

Dopo il giorno di riposo del 24 agosto, le azzurre torneranno in campo martedì 25 contro la Slovacchia alle 16, per poi chiudere il girone mercoledì 26 agosto, ancora alle 16, contro la Francia, probabilmente l’avversaria più insidiosa della prima fase.

Tutte le partite saranno disputate allo Scandinavium di Göteborg.

IL CALENDARIO DELL’ITALIA

Data Ora Incontro Venerdì 21 agosto 16.00 Croazia – Italia Sabato 22 agosto 15.00 Italia – Montenegro Domenica 23 agosto 18.00 Svezia – Italia Martedì 25 agosto 16.00 Italia – Slovacchia Mercoledì 26 agosto 16.00 Francia – Italia

Le prime quattro del girone accederanno agli ottavi di finale, che per le squadre della Pool D saranno disputati il 30 e 31 agosto a Brno, in Repubblica Ceca. Sempre a Brno si giocheranno i quarti il 2 settembre, mentre semifinali e finali sono in programma a Istanbul il 5 e 6 settembre.

La strada verso l’oro è dunque lunga, ma questa Italia ha ormai imparato a convivere con il ruolo di favorita.

Dopo l’atletica, dopo il nuoto, adesso il testimone passa alle ragazze di Velasco.

L’estate azzurra non è ancora finita. E l’ItalVolley vuole mettere la propria firma in fondo a un’altra pagina da ricordare.

Le 14 azzurre scelte da Julio Velasco per gli Europei 2026 sono queste:

Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Alessia Orro

Carlotta Cambi, Alessia Orro Opposte: Paola Egonu, Merit Adigwe

Paola Egonu, Merit Adigwe Schiacciatrici: Myriam Sylla, Stella Nervini, Gaia Giovannini, Ekaterina Antropova

Myriam Sylla, Stella Nervini, Gaia Giovannini, Ekaterina Antropova Centrali: Anna Danesi (capitana), Sarah Fahr, Linda Nwakalor, Denise Meli

Anna Danesi (capitana), Sarah Fahr, Linda Nwakalor, Denise Meli Liberi: Ilaria Spirito, Eleonora Fersino che in questa stagione ha preso stabilmente il posto della mitica Monica De Gennaro, ritiratasi dalla Nazionale.

La novità importante è l’assenza di Loveth Omoruyi, fermata dall’infortunio subito nell’amichevole contro l’Ucraina; al suo posto nel gruppo delle 14 è entrata Merit Adigwe