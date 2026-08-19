Grave incidente sulla SP 20. Santa Croce Camerina: scontro tra auto e trattore, due feriti e una prognosi riservata

SANTA CROCE CAMERINA, 19 Agosto 2026 – Un violento impatto si è verificato nella tarda serata di ieri, intorno alle ore 22, lungo la Provinciale 20, arteria che collega Santa Croce Camerina a Comiso. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’uscita della città, a poca distanza dal mercato ortofrutticolo di Santa Croce.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, un’autovettura e un trattore che trasportava un silos sono entrati in collisione. L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato ingenti danni ai mezzi coinvolti.

Nel sinistro sono rimaste ferite due persone: una di queste versa in prognosi riservata ed è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa per ricevere le cure del caso.

Sul luogo dell’incidente sono tempestivamente intervenuti i Carabinieri di Ragusa, che hanno effettuato i rilievi di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Le operazioni di rimozione dei veicoli distrutti sono state affidate al Soccorso Stradale Cavarra, mentre la complessa fase di bonifica del manto stradale e il ripristino delle condizioni di sicurezza ottimale sono state curate da Sicurezza e Ambiente SpA, delegazione di Vittoria – Ufficio Centrale Operativo Provinciale, in qualità di concessionaria per le strade provinciali del Libero Consorzio di Ragusa.

Foto di Franco Assenza

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