Curva allo Stadio “Pietro Scollo” di Modica. Il dirigente UTC smentisce l’assessore e noi replichiamo

Alla cortese attenzione della Direzione di Radio RTM,

il sottoscritto arch. Fabio Bellaera, dirigente del III Settore – UOC Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di Modica, con riferimento all’articolo pubblicato in data odierna sul Vostro sito, intende fornire le seguenti precisazioni, al fine di evitare fraintendimenti sull’effettivo stato delle attività in corso presso il campo sportivo “Caitina”.

Le dichiarazioni attribuite all’Assessore, così come riportate nell’articolo, sono da intendersi del tutto personali e non impegnative per l’Ufficio tecnico. Nella mattinata di oggi, 18 agosto 2026, personale tecnico di questo Ufficio ha effettuato un sopralluogo presso il campo “Caitina” al fine di verificare, in via preliminare, alcune possibili soluzioni tecniche relative all’apertura della cosiddetta “tribuna C”, da destinare alla tifoseria ospite.

L’interlocuzione avuta con l’ingegnere e con l’impresa è avvenuta esclusivamente a fini di supporto e collaborazione, per valutare la fattibilità operativa di soluzioni tecniche relative alle alternative progettuali già elaborate dall’Ufficio. Si precisa che non è stato effettuato alcun affidamento, né a tecnici esterni né tantomeno a imprese, per la progettazione o l’esecuzione degli interventi.

L’Ufficio sta lavorando intensamente, anche in questo periodo post Ferragosto e con personale ridotto, al fine di raggiungere il miglior risultato possibile e consentire, nel più breve tempo, l’apertura dello stadio alle tifoserie ospiti, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e della regolarità amministrativa.

Si chiede pertanto di voler dare adeguata visibilità alle presenti precisazioni, al fine di garantire una corretta informazione ai cittadini.

Distinti saluti,

Il Dirigente del III Settore – UOC Lavori Pubblici e Manutenzione

arch. Fabio Bellaera

Comune di Modica

REDAZIONE

Con riferimento alla nota pervenuta e firmata dall’architetto Fabio Bellaera, dirigente del III Settore – UOC Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di Modica, sentiamo il dovere di fare chiarezza e tutelare il diritto a una corretta e trasparente informazione.

Ribadiamo con assoluta fermezza che le dichiarazioni pubblicate nel nostro precedente articolo sono esattamente quelle rilasciate dall’Assessore, le cui parole virgolette non possono essere liquidate come “del tutto personali e non impegnative” quando riguardano scelte e programmazioni politico-amministrative di interesse pubblico. L’Assessore Piero Armenia è e resta una fonte istituzionale perfettamente attendibile, che ha risposto in modo puntuale a domande precise basate su informazioni veritiere di cui eravamo già in possesso (vede architetto non si può continuare a pubblicare sempre le veline che arrivano in redazione).

Rileggendo con attenzione la nota dell’architetto Bellaera, continuiamo a non comprendere cosa il dirigente intenda esattamente precisare e, soprattutto, cosa desideri smentire. È la prima volta nella nostra attività d’informazione che ci capita di assistere a un dirigente che prende le distanze e “smentisce” di fatto un Assessore il quale si era limitato a dichiarare – come è ovvio che sia – che le opere “saranno eseguite in ottemperanza alle prescrizioni di legge”. Se la precisazione si limitava al fatto che formalmente gli atti non sono ancora conclusi, sarebbe bastata una linearissima puntualizzazione: “Preciso che ancora non è stato eseguito alcun affidamento”.

Ci chiediamo anche: ma la struttura sportiva si chiama “Pietro Scollo” oppure campo sportivo di Contrada Caitina? Noi cronisti quando scriviamo le cronache del Modica Calcio, del Frigintini, del Motia anzichè scrivere Polisportivo (perchè tale è quello intitolato al mitico massaggiatore), scriveremo con più modestia “campo sportivo di Contrada Caitina”.

Invece di perdersi in precisazioni fumose, invitiamo il dirigente a rispondere nel merito ai fatti concreti sollevati dalla nostra testata, rispondendo con la stessa chiarezza a quattro semplici domande:

È vero che l’impresa già individuata e presente al sopralluogo allo stadio lunedì scorso ha rinunciato all’incarico?

È vero che è stata subito contattata una seconda impresa lo stesso giorno e che questa ha preso qualche ora di tempo per dare il proprio assenso?

È vero che all’incontro di martedì erano presenti la nuova impresa e l’ingegnere Giorgio Di Raimondo (certamente non per godersi lo spettacolo)?

È vero che la normativa vigente prevede la possibilità di procedere con l’affidamento diretto in presenza di un appalto sotto costo? (Tenendo conto che le norme, fortunatamente, sappiamo leggerle e interpretarle anche noi).

Prendiamo atto dell’impegno profuso dall’Ufficio tecnico, che ringraziamo per il lavoro svolto anche in questo periodo di organico ridotto post-Ferragosto, ma ribadiamo che il nostro compito resta quello di raccontare ai cittadini i fatti nella loro interezza, senza sconti e senza timori reverenziali. Se il contenuto del nostro articolo non è veritiero, l’Amministrazione comunale – ma a questo punto l’architetto Bellaera visto che ha preso pubblicamente ed ufficialmente le distanze dall’assessore Armenia – dica chiaramente ai modicani, ai tifosi e al Modica Calcio che abbiamo scritto notizie false, che le dichiarazioni dell’Assessore riguardo alla “corsa contro il tempo” sono solo parole di circostanza (politichese) e che per la tribuna i tempi saranno, invece, notevolmente lunghi.

La Redazione di Radio RTM

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