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Politica | Scoglitti

Scoglitti, cittadini esasperati per la prolungata mancanza d’acqua. Scuderi sollecita il sindaco

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Scoglitti(Vittoria), 18 agosto 2026 – Grave disagio nella frazione di Scoglitti, dove da oltre quindici giorni diverse vie — tra cui Campailla, Giudice Salvatore, Rizzo Orazio, Livaneo e Porsi — sono completamente prive di erogazione idrica. La situazione, denunciata da decine di residenti, ha spinto alla raccolta di firme indirizzata al sindaco di Vittoria per chiedere un intervento urgente e risolutivo.

Nel documento, i cittadini segnalano l’impossibilità di svolgere le normali attività igienico-sanitarie quotidiane e sottolineano le difficoltà vissute da famiglie con anziani, bambini e persone fragili. Nonostante le ripetute segnalazioni agli uffici comunali, non sono ancora giunte informazioni chiare sulle cause del disservizio né sui tempi di ripristino.

A farsi portavoce dell’iniziativa è il consigliere comunale Giuseppe Scuderi, che ha trasmesso una pec ufficiale al sindaco Francesco Aiello, sollecitando risposte immediate e misure concrete per garantire il diritto all’acqua, bene primario e indispensabile. «Non si può restare in silenzio di fronte a una situazione che mette in difficoltà intere famiglie — dichiara Scuderi —. È necessario un intervento tempestivo e una comunicazione trasparente da parte dell’amministrazione».

La raccolta firme, allegata alla segnalazione, rappresenta la voce di una comunità che chiede rispetto e attenzione. I cittadini, uniti, invocano soluzioni definitive per evitare che simili emergenze si ripetano, soprattutto in piena estate, quando la carenza idrica diventa insostenibile.

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