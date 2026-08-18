Ragusa. La giovane calciatrice Campo ricevuta al Comune: sarà in forza all’Arezzo Primavera1

Ragusa, 18 agosto 2026 – Nasce dal talento, dalla determinazione e da un percorso costruito con sacrificio la storia sportiva di Roberta Campo, giovane calciatrice ragusana che si prepara a vivere una nuova e prestigiosa tappa della sua carriera: la stagione 2026/27 la vedrà infatti protagonista con l’Arezzo Primavera 1, dove giocherà sotto età, confermando le sue qualità tecniche e la sua crescita costante.

Roberta Campo è stata ricevuta a palazzo di Città dal sindaco Peppe Cassì, da alcuni componenti della giunta e dal consigliere comunale Daniele Vitale, che si è fatto promotore dell’incontro. Un momento di riconoscimento istituzionale che sottolinea il valore del suo percorso e l’orgoglio della città di Ragusa nel salutare una giovane atleta pronta a misurarsi con un campionato di alto livello.

Fin da bambina Roberta Campo aveva sempre “un pallone tra i piedi”, giocando con naturalezza e passione insieme ai maschietti. A 8 anni inizia ad allenarsi con la Game Sport, per poi passare alla Ragusa Boys sotto la guida del mister Nunnari, il primo a intuire e valorizzare le sue qualità. È lui a dare avvio al suo viaggio sportivo, accompagnandola fino al trasferimento, a soli 13 anni, a Brolo, in provincia di Messina, dove la giovane calciatrice compie il primo vero salto professionale.

Oggi Roberta è pronta per una nuova sfida: il 2 settembre partirà alla volta di Arezzo per unirsi alla squadra Primavera 1, portando con sé un curriculum già ricco di esperienze e risultati, frutto di impegno, disciplina e talento.

Il consigliere comunale Daniele Vitale ha espresso parole di grande soddisfazione: «Roberta rappresenta un esempio straordinario di dedizione e crescita. Vederla partire per una realtà importante come Arezzo, giocando sotto età in un campionato così competitivo, è motivo di orgoglio per tutta Ragusa. La sua storia dimostra che quando il talento incontra il sacrificio, i risultati arrivano. Le istituzioni devono sostenere e valorizzare questi giovani che portano in alto il nome della nostra città».

Vitale ha inoltre sottolineato l’importanza del ruolo degli allenatori e delle società che hanno creduto in lei: «Il mister Nunnari ha avuto il merito di riconoscere per primo le sue potenzialità, accompagnandola nei passaggi più delicati della crescita sportiva. È giusto ricordare chi, con competenza e passione, contribuisce a costruire il futuro dei nostri giovani».

La città di Ragusa saluta così una delle sue promesse sportive, augurandole un percorso ricco di soddisfazioni e successi, con la consapevolezza che il cammino intrapreso è solo l’inizio di una carriera che può ancora crescere e sorprendere.

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