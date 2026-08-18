Giarratana. Quindici squadre al torneo di San Bartolomeo in notturna di calcio a cinque

Giarratana, 18 agosto 2026 – Sport, amicizia e tradizione si intrecciano nel segno della devozione a San Bartolomeo Apostolo, patrono della città di Giarratana, con il torneo di calcio a cinque in notturna organizzato dal comitato dei festeggiamenti in collaborazione con il Centro Olimpia Giarratana.

Un appuntamento che, come ogni anno, anima le serate estive e coinvolge giovani e adulti in un clima di sana competizione e spirito comunitario, preludio alle giornate centrali della festa patronale.

Il torneo, disputato sul campo del Centro Olimpia, ha visto la partecipazione di quindici squadre suddivise in tre gironi.

Nel Girone A si sono affrontate Pititto, Sinisa, Shaktar FG, I Prifeti e Roster FC; nel Girone B Co Prosciutto nta l’occhi, Tikitakos, Youngpums, Monobadda e TAC; nel Girone C Divano Kyew, Gusto Antico, Ultimi, Monterosso Juniores e A Senza Fiato.

Dopo una serata e una notte di sfide combattute e partite avvincenti, si è cominciato alle 18 e si è concluso alle 6 del mattino, la finale ha incoronato Pititto vincitore ai rigori contro i Tikitakos, in un match che ha entusiasmato il pubblico e confermato il valore sportivo e aggregativo dell’iniziativa.

L’evento sportivo si inserisce nel più ampio programma dei festeggiamenti in onore di San Bartolomeo Apostolo, che ogni anno rinnovano una tradizione secolare di fede e comunità.

Il 19 agosto, alle ore 18,15, è prevista la Recita del Santo Rosario e delle litanie nella chiesa di San Bartolomeo Apostolo, seguita alle 19.00 dalla celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Giuseppe Russelli, parroco della Parrocchia Preziosissimo Sangue di Gesù in Ragusa.

Il giorno successivo, 20 agosto, si ripeterà lo stesso schema di preghiera e celebrazione, sempre guidata da don Russelli, in un clima di raccoglimento e partecipazione che accompagna la comunità verso i giorni centrali della festa.

La festa di San Bartolomeo rappresenta per Giarratana non solo un momento di devozione, ma anche un’occasione per riscoprire il valore dell’incontro e della condivisione. Come ricordano don Francesco Ottone e padre Johns Avvupadan nel loro messaggio ai fedeli, “ogni anno la festa rinnova una tradizione che affonda le sue radici nella storia del nostro popolo. Ma essa non è soltanto memoria del passato: è un invito a rinnovare la nostra fede e a riscoprire la bellezza dell’incontro con Gesù”.

Un invito che si traduce anche in gesti concreti di comunità, come il torneo di calcio, dove la competizione sportiva diventa simbolo di unità e di partecipazione. La vittoria dei Pititto, conquistata ai rigori dopo una finale combattuta, è il segno di un entusiasmo che attraversa tutta Giarratana in questi giorni di festa.

Il comitato dei festeggiamenti e il centro Olimpia Giarratana ringraziano tutte le squadre partecipanti e i volontari che hanno reso possibile l’evento, contribuendo a creare un clima di gioia e condivisione nel nome del Santo Patrono. San Bartolomeo, testimone coraggioso di Cristo, continua a essere il punto di riferimento spirituale e umano di una comunità che, attraverso la preghiera, la tradizione e anche lo sport, rinnova la propria identità e la propria fede.

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