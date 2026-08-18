MODICA, 18 Agosto 2026 – La macchina amministrativa si è messa già in moto per la corsa contro il tempo che porterà alla realizzazione della tanto auspicata curva al Polisportivo “Pietro Scollo” di Modica. Dopo che la precedente impresa incaricata ha deciso di declinare l’incarico per difficoltà nel reperire personale in questo periodo, l’amministrazione comunale è corsa immediatamente ai ripari cercandone un’altra, l’impresa Raffaele Cappello che stamattina ha sciolto la riserva.
Nel corso di un summit tenutosi in Municipio, presieduto dagli assessori Piero Armenia e Samuele Cannizzaro, presidenti il dirigente dell’UTC Fabio Bellaera, l’impresa e l’ing. Giorgio Di Raimondo. A quest’ultimo è stato affidato l’incarico di progettazione dell’opera.
“Faremo di tutto — dichiara l’assessore Piero Armenia — per dotare il nostro stadio della curva, attenendoci alle prescrizioni previste dalla normativa vigente. La prossima settimana saremo in grado di avere un cronoprogramma dei lavori”.
La nuova struttura potrà ospitare circa 250 tifosi ospiti. A velocizzare la realizzazione sarà la possibilità, per l’assessore Armenia, di potere procedere con gli affidamenti diretti. “La spesa — precisa quest’ultimo — è sotto soglia, per cui avremo questo vantaggio”.
3 commenti su “Modica, corsa contro il tempo per la nuova curva al Polisportivo “Pietro Scollo”: sciolta la riserva con la ditta”
Meglio realizzare una curva allo stadio che riportare in vita il centro storico. Questa amministrazione è fantastica!!!!
Se ci sono voluti vent’anni per fare una curva del genere… Pensa quanto ci impiegheranno per poterne fare una decente. Ridicoli!
Sì, certamente, la curva del campo sportivo è bella e utile, ma anche la pista ciclabile è altrettanto bella e utile.
Ma, di grazia,
non credete che sistemare le strade e intervenire sull’acquedotto, ormai fatiscente, dovrebbe essere una priorità? Non potreste, invece, eliminare tutti questi inutili dossi “scassa-macchine” dalle strade, almeno da quelle di periferia? Ormai non se ne può più. Anche percorrendo le strade a 30 km/h, le automobili subiscono delle botte impressionanti, per non parlare delle conseguenze sui passeggeri e sul conducente. Ma non vi rendete conto che, invece di migliorare la qualità della vita, con tutte queste scelte la state peggiorando? Invece di aggiungere continuamente dossi e creare artificialmente ulteriori disagi alla circolazione, perché non si provvede almeno a sistemare le buche e il manto stradale?
Ormai è statisticamente evidente che questi interventi non servono a limitare gli incidenti. Spero davvero che non sia necessario arrivare oltre per rendersene conto.
E poi, certo, fate pure le curve allo stadio e tutte le altre cose belle che ci piacciono. Ma forse sarebbe il caso di ricordarsi che, prima di tutto, ci sono le strade, l’acqua e i servizi essenziali.