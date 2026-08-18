Modica, corsa contro il tempo per la nuova curva al Polisportivo “Pietro Scollo”: sciolta la riserva con la ditta

MODICA, 18 Agosto 2026 – La macchina amministrativa si è messa già in moto per la corsa contro il tempo che porterà alla realizzazione della tanto auspicata curva al Polisportivo “Pietro Scollo” di Modica. Dopo che la precedente impresa incaricata ha deciso di declinare l’incarico per difficoltà nel reperire personale in questo periodo, l’amministrazione comunale è corsa immediatamente ai ripari cercandone un’altra, l’impresa Raffaele Cappello che stamattina ha sciolto la riserva.

Nel corso di un summit tenutosi in Municipio, presieduto dagli assessori Piero Armenia e Samuele Cannizzaro, presidenti il dirigente dell’UTC Fabio Bellaera, l’impresa e l’ing. Giorgio Di Raimondo. A quest’ultimo è stato affidato l’incarico di progettazione dell’opera.

“Faremo di tutto — dichiara l’assessore Piero Armenia — per dotare il nostro stadio della curva, attenendoci alle prescrizioni previste dalla normativa vigente. La prossima settimana saremo in grado di avere un cronoprogramma dei lavori”.

La nuova struttura potrà ospitare circa 250 tifosi ospiti. A velocizzare la realizzazione sarà la possibilità, per l’assessore Armenia, di potere procedere con gli affidamenti diretti. “La spesa — precisa quest’ultimo — è sotto soglia, per cui avremo questo vantaggio”.

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