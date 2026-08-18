Daini nel territorio ragusano, il Comune di Ragusa ospiterà il confronto tra l’ente regionale e le associazioni

Ragusa, 18 agosto 2026 – A seguito delle preoccupazioni e delle richieste di chiarimento pervenute in queste ore da diverse associazioni e cittadini in merito alle attività previste per la gestione della popolazione di daini nel territorio ragusano, il Comune di Ragusa si è attivato per favorire un momento di confronto tra l’ente regionale competente e le associazioni, prima dell’avvio delle attività.

D’intesa con il sindaco Peppe Cassì, l’assessore alla Tutela degli Animali Andrea Distefano ha interloquito con il dott. Tullio Serges, dirigente del Servizio 15 – Servizio per il Territorio di Ragusa del Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale, rappresentando le richieste di informazione e approfondimento provenienti dal territorio.

Il dott. Serges ha manifestato la propria disponibilità ad incontrare le associazioni. Il confronto sarà ospitato presso il Comune di Ragusa e si svolgerà prima dell’inizio delle attività previste.

«Su un tema così delicato – dichiarano il sindaco Peppe Cassì e l’assessore Andrea Distefano – abbiamo ritenuto importante favorire un confronto diretto tra l’ente competente e le associazioni, affinché possano essere illustrate con chiarezza le ragioni tecniche, le modalità e le procedure degli interventi previsti e, allo stesso tempo, possano essere ascoltate le osservazioni e le eventuali proposte provenienti dal mondo associativo.

Dal canto suo il dott. Serges, pur dimostrandosi sorpreso che un provvedimento basato su norme e obblighi che gli competono, risalenti ormai all’anno scorso e applicate da tempo anche nel Parco delle Madonie, ha espresso comprensione per i sentimenti di affetto dimostrato da molte persone nei confronti di questi animali, condividendo in forma astratta questi concetti, ma riportandosi alla necessità di applicare quanto stabilito nel Piano regionale per la gestione ed il contenimento della fauna selvatica nel territorio della Regione Siciliana 2025-2029, già approvato, pubblicato ed in possesso dei necessari pareri ISPRA relativi alle specie trattate.

Il Comune di Ragusa metterà a disposizione la propria sede quale luogo di incontro e confronto, nel rispetto delle competenze dei diversi enti coinvolti. Crediamo che informazione, trasparenza e ascolto siano indispensabili quando si affrontano questioni che suscitano una così forte attenzione nella comunità».

«Ringraziamo il dott. Serges per la disponibilità dimostrata. Non appena saranno concordati giorno e orario dell’incontro, le associazioni saranno contattate dal Comune di Ragusa tramite e-mail con tutte le indicazioni necessarie per la partecipazione».

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