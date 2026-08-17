Emergenza Daini a Ragusa: La LAV condanna con fermezza l’autorizzazione agli abbattimenti

Ragusa, 17 agosto 2026 – La LAV (Lega Anti Vivisezione) di Ragusa esprime il proprio profondo sdegno di fronte all’emanazione della disposizione operativa (Prot. n. 86568 del 15/08/2026) da parte del Servizio 15 – Ufficio per il Territorio di Ragusa dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura. Con questo atto si autorizza, a partire dal 16 agosto 2026, una squadra di coadiutori a dare il via agli abbattimenti di daini (Dama dama) sul territorio provinciale.
Riteniamo inaccettabile che la risposta delle istituzioni alla gestione della fauna selvatica si riduca ancora una volta a una vera e propria condanna a morte. La decisione di ricorrere a cacciatori coadiutori abilitati – gli stessi impiegati per il contenimento dei cinghiali – rappresenta una scorciatoia cruenta, anacronistica e priva di scientificità, che trasforma i nostri boschi e le nostre campagne in un teatro di caccia continua.
L’approccio punitivo verso gli animali, colpevoli solo di seguire il proprio istinto e di occupare spazi da cui sono stati spesso attratti o introdotti dall’uomo stesso, dimostra la totale assenza di una visione etica e sistemica da parte della Regione Siciliana e degli enti locali coinvolti.
La LAV da sempre promuove soluzioni incisive, civili e scientificamente valide che prescindono dall’uso delle armi. Esistono alternative etiche e legali al massacro indiscriminato:
Sterilizzazione e Controllo della Fertilità: Implementazione di programmi di immunocontraccezione o sterilizzazione chirurgica dei capi per limitare la crescita della popolazione in modo incruento e progressivo.
Cattura e Traslocazione: Utilizzo di tecniche di cattura non cruente per il trasferimento degli individui in santuari, riserve recintate o aree protette dedicate prive di impatto sulle attività umane.
Prevenzione dei Danni all’Agricoltura: Incentivazione e finanziamento di recinzioni elettrificate, dissuasori acustici, visivi o olfattivi e protezioni meccaniche per le colture locali.
Sicurezza Stradale Attiva: Installazione di segnaletica luminosa, dissuasori ottici e barriere lungo i tratti stradali a maggior rischio per prevenire incidenti ed evitare impatti con i veicoli.
Chiediamo con forza al Dirigente Provinciale, Dott. Tullio Serges, all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, al Prefetto e a tutti i Sindaci dei Comuni interessati (Ragusa, Modica, Chiaramonte Gulfi, Giarratana e Monterosso Almo) l’immediata revoca dell’autorizzazione all’abbattimento.
Gli animali selvatici sono un bene inalienabile della comunità e vanno tutelati, non sterminati. La LAV invita i cittadini e le associazioni del territorio a unire la propria voce contro questa ennesima mattanza autorizzata.
5 commenti su “Emergenza Daini a Ragusa: La LAV condanna con fermezza l’autorizzazione agli abbattimenti”
Alla Regione Sicilia non approvano mai una disposizione che autorizzi l’abbattimento di politici già condannati che fanno i loro porci comodi.
La LAV, rimborsi i danni fatti dagli animali di cui sono tanto innamorati .
Il problema è risolto.
No per la LAV , i proprietari dei terreni devono piangersi i danni , loro solo parlano !
Individui sognatori , irrealisti , egoisti , dovrebbero vivere in posti pieni di animali , accarezzare i lupi , accarezzare i cinghiali ,mungere i daini , abbracciare gli orsi , sistemare le corna dei cervi , covare uova di vipera , ammaestrare i cani selvatici ,
Il vostro paradiso è molto vicino , andate .
Aspettiamo i soliti quattro cog…….i di sinistra che diranno che è colpa di questa amministrazione, del debito, dei cittadini che non votano la sinistra, e ri Gnaziu.
Ci vorrebbe una disposizione per abbattere questi quattro cog…..i.
Vi aspettiamo, concetto Piero Vincenzo Macco italiano scocciato Peppe anonimus Saru Ciccio cammela
Ciccu totò e u sceccu
😂
Se lo stesso approccio lo si può applicare per arginare le locuste fameliche della politica e/o della cosiddetta classe dirigente, enormemente più dannose dei daini, io sono d’accordo.