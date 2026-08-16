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Cronaca | News in primo piano | Vittoria

Tragedia a Vittoria: 51enne si toglie la vita dopo una serata con gli amici di sempre

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VITTORIA — Una notte trascorsa in spiaggia con la comitiva di sempre, quella fedelissima e fissa da anni di frequentazioni, e poi, improvvisa e inspiegabile, la tragedia. Un uomo di 51 anni si è tolto la vita la scorsa notte, intorno alle 24, lanciandosi dal balcone della propria abitazione.
Nonostante la drammaticità del gesto e la rapidità dell’allarme lanciato dai presenti, i soccorsi si sono rivelati del tutto inutili. Sul posto sono intervenute tempestivamente tre ambulanze del 118, i cui operatori hanno tentato il possibile per rianimare l’uomo. Purtroppo, per il cinquantunenne non c’è stato nulla da fare: è giunto privo di vita all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, scortato dai Carabinieri che sono intervenuti per i rilievi di rito e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.
La notizia ha scosso profondamente la comunità locale e il gruppo di amici, increduli di fronte a un epilogo così drammatico che spezza improvvisamente una vita nel cuore della notte.

 

foto Franco Assenza

© Riproduzione riservata

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