San Bartolomeo a Giarratana. Oggi la Santa Messa dedicata a devoti e portatori

Giarratana, 16 agosto 2026 – La comunità di Giarratana ha vissuto questa mattina uno dei momenti più sentiti della festa patronale di San Bartolomeo apostolo, con la celebrazione della santa messa dedicata ai devoti e ai portatori del Patrono. Un appuntamento che ogni anno richiama un forte senso di appartenenza e di identità, ma che in questa edizione ha assunto un significato ancora più intenso grazie alla benedizione delle magliette che i portatori indosseranno durante i giorni della festa. Un gesto semplice ma profondamente simbolico, che unisce fede, tradizione e il legame con il santo. Le magliette, segno distintivo di chi porta sulle spalle il simulacro di San Bartolomeo, diventano così un impegno di devozione e rispetto, un modo per testimoniare la continuità di una tradizione che attraversa generazioni.

Il programma odierno prosegue nel pomeriggio con un susseguirsi di momenti che scandiscono l’avvio ufficiale delle celebrazioni. Dal primo solenne “Scampanio” delle nuove campane, donate con grande generosità dalla Cappello Group S.p.A., che risuoneranno per la prima volta a festa annunciando l’inizio dei riti dedicati al Patrono, alla tradizionale “Scinnuta”, la discesa del simulacro di San Bartolomeo dalla Cappella dell’Altare Maggiore, accompagnata dal canto dell’inno al Santo, dal suono festoso delle campane e dallo sparo dei ventiquattro colpi di cannone curati dalla ditta “Arte Pirotecnica” dei F.lli Trebbia. Un momento atteso e carico di emozione, che segna l’incontro simbolico tra il Patrono e il suo popolo.

Alle 19 la comunità si raccoglierà per la solenne celebrazione eucaristica presieduta da padre Johns Avvupadan, mentre la serata si concluderà alle 21 in piazza San Bartolomeo con il concerto dei Broken Stick, offerto dalla “Puma Events”, che accompagnerà in musica l’atmosfera di festa.

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