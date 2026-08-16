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Cultura | Modica

Modica. Torna l’appuntamento con “Buon compleanno Quasimodo”

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Modica, 16 agosto 2026 – Il 20 agosto, a partire dalle ore 18.00, torna a Modica la manifestazione “Buon Compleanno Quasimodo”. Giunta alla decima edizione, l’iniziativa, a cura dell’Associazione culturale Proserpina, ente gestore del Museo “Casa Natale Salvatore Quasimodo”, in collaborazione con l’Associazione culturale VIA – Parco Letterario di Modica “La Terra Impareggiabile” e con il patrocinio del Comune di Modica, rende omaggio al Premio Nobel modicano, nato il 20 agosto 1901, attraverso un percorso alla scoperta dei luoghi della memoria che furono fonte di ispirazione per la sua poesia.

L’iniziativa prevede una visita guidata gratuita di Modica, a cura della dott.ssa Sabrina Tavolacci, guida turistica abilitata della Regione Siciliana. La partenza è fissata alle ore 18.00 dal Duomo di San Pietro. Il tour si concluderà presso la Casa Natale Salvatore Quasimodo, con la deposizione di una corona d’alloro sulla lapide posta all’esterno dell’abitazione.

L’evento prevede inoltre l’animazione del Museo “Casa Natale Salvatore Quasimodo”, che per l’occasione si trasformerà in una sorta di palcoscenico, dove la vita e l’opera del poeta modicano saranno raccontate attraverso episodi, aneddoti e testimonianze.

Per informazioni è possibile contattare, anche tramite WhatsApp, i numeri 331 587 6218 e 338 529 3779.

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