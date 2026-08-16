Il Frigintini Calcio “scalda” i motori, al via la preparazione precampionato

Modica, 16 agosto 2026 – Dopo aver ottenuto la salvezza ai play out nello scorso campionato di Promozione, il Frigintini Calcio, da domani inizierà a “sudare” agli ordini del riconfermatissimo tecnico Ciccio Di Rosa e del suo staff.

Vecchi e nuovi rossoblu, infatti, domani si ritroveranno al “Vincenzo Barone” a partire dalle 18,45 per dare il via ufficiale alla stagione 2026/2027, che vedrà la “banda” ai nastri di partenza del secondo campionato regionale per importanza con il solito entusiasmo e rinnovate ambizioni.

Da mercoledì a venerdì, l’intera rosa si è radunata al “Pietro Scollo” di contrada Caitina per sostenere alcuni test atletici e dei lavori con la palla, che sono stati utili per smaltire le tossine accumulate in estate e per permettere al tecnico Ciccio Di Rosa e al suo staff di capire dove bisogna lavorare fin da subito per cercare di arrivare alla prima uscita ufficiale della stagione in Coppa Italia e all’inizio del campionato nelle migliore condizioni fisiche possibili.

“Conclusi i test atletici e rotto il ghiaccio anche con parecchio lavoro con palla – dichiara il Responsabile dell’Area tecnica del Frigintini, Stefano Di Rosa – entriamo ufficialmente nel vivo della preparazione atletica. Tutti presenti (conferme e nuovi innesti) già dal primo giorno, poiché l’obiettivo era mettere il mister nelle condizioni di poter lavorare col gruppo che andrà ad affrontare la nuova stagione. I ragazzi – continua – svolgeranno quattro settimane intense, tra allenamenti dal lunedì al giovedì per poi svolgere un’amichevole il sabato. L’obiettivo – conclude Stefano Di Rosa – è di arrivare quasi al top della condizione per l’inizio ufficiale della stagione con l’impegno di Coppa Italia del 20 settembre per poi farci trovare pronti il 27 settembre per la prima giornata di campionato”.

Da domani, dunque, l’undici della frazione modicana, inizierà a fare sul serio alternando sedute di lavoro atletico e prime esercitazione tattiche che serviranno soprattutto per fare integrare al meglio i nuovi arrivati in rossoblu.

L’obiettivo dichiarato della dirigenza presieduta da Michele Giannone, è di costruire una squadra quanto più competitiva possibile che possa raggiungere l’obiettivo salvezza il prima possibile, ma soprattutto di creare un gruppo unito e coeso fin dai primi allenamenti.

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