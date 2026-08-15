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Ragusa | Sport

Tre nuovi innesti per il Ragusa Calcio

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Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 15 Agosto 2026 – Tre nuovi difensori per gli azzurri: arrivano Ludovico Voltolina, Mattia Nicolosi e Gaetano Caserta.

Voltolina, terzino sinistro, classe 2008, è cresciuto nel Modena e ha poi giocato con la Cittadella Vis Modena. Il giovane ha spiegato di aver scelto Ragusa per la fiducia della società e l’attenzione riservata ai giovani.
⠀Nicolosi, classe 2006, arriva dopo il percorso tra Meridiana, Siracusa, Real Siracusa Belvedere e Melilli, con esperienze maturate tra Serie D ed Eccellenza.
⠀Caserta è, invece, un classe 2003 cresciuto nel Benevento, con cui ha disputato anche il campionato Primavera. In Serie D ha, successivamente, indossato le maglie di Cavese, Pistoiese e Gladiator.
⠀«Ho scelto Ragusa perché è una piazza ambiziosa, organizzata e con una grande attenzione verso i giovani», ha dichiarato Caserta.

I tre nuovi innesti vanno così a rinforzare il reparto difensivo azzurro.

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