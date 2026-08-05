Un quarto di secolo insieme: la classe 5PD del Liceo “Verga” di Modica festeggia 25 anni di amicizia autentica

MODICA, 05 Agosto 2026 – Tutti sanno che le amicizie più belle, vere e autentiche nascono tra i banchi di scuola. Pochi, però, immaginano che quei legami possano attraversare un quarto di secolo conservandosi intatti e persino più forti di prima. È la straordinaria storia della 5PD del Liceo pedagogico sociale dell’Istituto Giovanni Verga di Modica, diplomata nel 2001, che ha saputo costruire un affetto capace di resistere agli impegni di studio, di lavoro e alle responsabilità familiari, ritrovandosi ogni singolo anno per un caloroso abbraccio.

Quest’anno, in occasione dei 25 anni dal diploma, la festa ha assunto un sapore ancora più speciale: l’invito è stato esteso anche ai docenti dell’epoca, che hanno risposto con grande emozione, partecipando con entusiasmo a questo singolare evento.

Le rimpatriate di classe dopo decenni non sono una novità assoluta, ma la continuità della 5PD ha qualcosa di unico. L’appuntamento è fisso ogni estate, rigorosamente a fine luglio: un accorgimento logistico pensato appositamente per permettere a chi si è trasferito lontano di fare rientro in Sicilia. Dai monti di Asiago alla lontana Udine, passando per Alessandria e altre destinazioni, le ex studentesse non mancano mai all’appello.

E non è tutto: spinta dalla “temeraria” Fabiana e dall’entusiasmo del nucleo più costante, il gruppo riesce spesso a replicare la magia anche durante le festività natalizie, organizzando una piacevole serata d’inverno.

Ogni incontro è una festa in cui il tempo sembra essersi fermato. C’è Lucia che, riprendendo la vecchia abitudine di annotare le “papere” dei professori ai tempi della scuola, delizia tutte con i suoi aneddoti irresistibili, scatenando risate collettive. Rioraffiorano così i ricordi delle gite, delle scampagnate, delle sfilate di carnevale con i costumi cuciti rigorosamente a mano, dei diciottesimi compleanni e persino delle prime “sigarette rubate”.

Nel corso degli anni, la formula degli incontri si è evoluta: dalle giornate al mare alle serate in tranquilla periferia, dai pomeriggi in piscina con pizza finale alle apericene ricche di risate e racconti di vita professionale, fino alle cene ospitate nelle case di alcune di loro. Nelle occasioni di festa, molte hanno portato i propri figli, dando vita a nuove e spontanee amicizie che testimoniano la bellezza di un legame tramandato con orgoglio.

Il passatempo preferito resta quello di spulciare gli album di una volta, andando alla ricerca degli scatti che immortalano i giorni sui banchi di scuola accanto alle fotografie delle innumerevoli rimpatriate organizzate negli ultimi vent’anni. Tra una battuta e l’altra, qualcuna ironizza già sul futuro: “Fra venticinque anni prenoteremo un bus navetta che ci verrà a prendere comodamente a casa, pur di non rinunciare a questo appuntamento”.

Ma qual è il vero segreto di una longevità così rara? La risposta non risiede nell’illusione di rimanere eterne ragazze, poiché la vita le ha inevitabilmente rese adulte, quanto nella capacità di accogliere il cambiamento facendone tesoro, senza mai dimenticare ciò che ciascuna è stata per l’altra. Una dimostrazione concreta di come l’amicizia, proprio come una piantina preziosa, vada coltivata ogni giorno con nutrimento, dedizione e dialogo.

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