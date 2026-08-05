Calcio. ASD Pozzallo, cambio al vertice: Gianluca Giannone è il nuovo Presidente

POZZALLO, 05 Agosto 2026 – L’ASD Pozzallo apre una nuova pagina della sua storia societaria annunciando che Gianluca Giannone è il nuovo Presidente. Giannone subentra a Francesco Castaldo, il quale proseguirà il proprio impegno all’interno del nuovo direttivo assumendo il ruolo di Vicepresidente. Per la società prende così avvio un nuovo percorso fondato su passione, responsabilità e condivisione, con l’obiettivo primario di rafforzare il progetto sportivo e consolidare il legame con la città. A Gianluca Giannone e a tutto il nuovo direttivo vanno i migliori auguri di buon lavoro per le sfide future.

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