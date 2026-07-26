Celebrati i funerali di Cristina Asta ma “che aria si respira a Pozzallo”?

POZZALLO, 26 Luglio 2026 – La comunità di Pozzallo si è stretta ieri, sabato 25 luglio, nel dolore per l’ultimo straziante saluto a Cristina Asta, la giovane di appena 36 anni scomparsa prematuramente. Durante la celebrazione del funerale, le parole del parroco don Michele Iacono hanno dato voce a un sentimento di profonda angoscia e smarrimento che attraversa l’intero Ragusano. Il sacerdote ha puntato apertamente il dito contro il drammatico e inspiegabile moltiplicarsi di morti premature tra i giovani della zona, dichiarando con fermezza e commozione di non riuscire a comprendere quali possano essere le reali cause di tanta sventura.
Le parole di don Michele squarciano il velo di ipocrisia e rassegnazione che troppo spesso avvolge il territorio, trasformando il dolore in un preciso atto di accusa. Di fronte a una simile scia di tragedie, l’omertà istituzionale non è più procrastinabile. A Pozzallo, infatti, si assiste da tempo a un black-out informativo inaccettabile: i dati dell’Arpa Sicilia sul monitoraggio del territorio non vengono mai diffusi, lasciando la cittadinanza in un limbo di totale oscurità circa la qualità dell’ambiente in cui vive. Custodire questi report nei cassetti del municipio, mentre la comunità piange i propri giovani, rappresenta una precisa responsabilità politica e morale.
L’aspetto più grave riguarda l’assoluta mancanza di trasparenza sulle infrastrutture di controllo già esistenti. La centralina fissa della rete ufficiale di Arpa Sicilia a Pozzallo (codice IT2314A) è teoricamente progettata per rilevare agenti inquinanti critici come il biossido di zolfo, il monossido di carbonio, gli ossidi di azoto e le polveri sottili PM10. Eppure, i cittadini ignorano se questi sensori siano attivi, se stiano registrando anomalie o se i filtri respirati quotidianamente abbiano superato i livelli di guardia. Nessuno informa nessuno. Un fatto gravissimo.
Pozzallo non è un’isola deserta: si trova nell’immediata orbita di importanti insediamenti industriali, snodi portuali e arterie di traffico pesante che gravano sul comprensorio ragusano e sulla vicina provincia siracusana. Non sapere se i picchi di emissioni provenienti da questi poli stiano compromettendo l’aria della città è un lusso ispettivo che nessuna amministrazione può permettersi.
Il sindaco Roberto Ammatuna, primo cittadino, ma prima ancora medico e primario, è a conoscenza dei valori biossido di zolfo e monossido di carbonio che circolano in città? Dottor Ammatuna, non sarebbe utile pubblicare ogni tre mesi lo stato di salute dell’aria e quello che respirano i pozzallesi sulla pagina Facebook del Comune? Così, tanto per toglierci lo sfizio di sapere cosa respiriamo in questo 2026?
La tutela della salute dei cittadini non si cura con l’ordinaria amministrazione, ma con la trasparenza e la verità. I cittadini di Pozzallo non chiedono favori, ma esigono il diritto di sapere cosa respirano. Se lo chiedono il sottoscritto, don Michele Iacono e tutti gli altri pozzallesi.
Ci teniamo a precisare che lo scopo di queste righe non è seminare panico, bensì stimolare un dialogo costruttivo. La trasparenza sui dati dell’aria a Pozzallo è il primo passo per collaborare con le istituzioni e garantire un futuro sempre più salubre a tutti noi.
Celebrati i funerali di Cristina Asta ma “che aria si respira a Pozzallo”?
POZZALLO, 26 Luglio 2026 – La comunità di Pozzallo si è stretta ieri, sabato 25 luglio, nel dolore per l’ultimo straziante saluto a Cristina Asta, la giovane di appena 36 anni scomparsa prematuramente. Durante la celebrazione del funerale, le parole del parroco don Michele Iacono hanno dato voce a un sentimento di profonda angoscia e smarrimento che attraversa l’intero Ragusano. Il sacerdote ha puntato apertamente il dito contro il drammatico e inspiegabile moltiplicarsi di morti premature tra i giovani della zona, dichiarando con fermezza e commozione di non riuscire a comprendere quali possano essere le reali cause di tanta sventura.
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9 commenti su “Celebrati i funerali di Cristina Asta ma “che aria si respira a Pozzallo”?”
Ha ragione ad affermare che “…Pozzallo non è un isola deserta” perché in realtà è solo “…un’ isola nell’ isola…”. È un posto nel quale dei veri problemi non frega niente a nessuno, un posto nel quale chi ha amministrato e amministra ha una visione tutta sua priva di contenuti seri ma ricca di superficialità, ignoranza e approssimazione, un posto votato ai bagordi e alla strafottenza, un posto volutamente divenuto caos, disordine, anarchia, sporcizia, turismo fasullo e simbolo del nulla, un posto nel quale i cittadini vivono una vita priva di essenza conquistati come sono dall’ individualismo, dalla superficialità e dall’ arroganza a cui non interessa tutto ciò che può essere un problema perché non vogliono problemi! D’ altra parte come si possono affrontare le tematiche serie quando manca il senso di appartenenza edi responsabilità?
DON Michele, ha pienamente ragione -obbligo della trasparenza dell’Arpa e del Sindaco Ammatuna :
la stazione ARPA di Pozzallo (codice IT2314A) è attiva e misura inquinanti come SO₂, CO, NOx, PM10 (e gli altri previsti dal programma regionale di monitoraggio), esistono precisi obblighi sia in capo ad ARPA Sicilia sia al Comune, anche se con ruoli diversi.
Obblighi di ARPA Sicilia
ARPA ha il compito di:
• monitorare la qualità dell’aria mediante la rete regionale;
• validare e pubblicare i dati di monitoraggio;
• redigere bollettini e relazioni periodiche;
• trasmettere i dati alle autorità competenti (Regione, Comuni e Ministero);
• segnalare eventuali superamenti dei limiti previsti dal D.Lgs. 155/2010 e dalla normativa europea.
Obblighi del Sindaco
Il Sindaco, quale autorità sanitaria locale (art. 50 del TUEL e art. 32 della Costituzione), ha il dovere di:
• informare la popolazione quando vi siano situazioni che possono incidere sulla salute pubblica;
• adottare ordinanze contingibili e urgenti se esistono rischi per la salute;
• richiedere ad ARPA e all’ASP dati e approfondimenti quando emergano criticità ambientali;
• promuovere iniziative di prevenzione e informazione verso i cittadini.
In presenza di superamenti dei valori limite o di un rischio sanitario documentato, l’obbligo di informazione assume particolare rilievo.
Nel caso di Pozzallo
interessata da importanti fonti emissive (porto, traffico navale, attività industriali o altre sorgenti) e vi è stato anche un decesso che ritiene possa richiedere approfondimenti, è legittimo chiedere:
• la pubblicazione periodica dei dati della centralina IT2314A;
• report facilmente comprensibili per la cittadinanza;
• eventuali studi epidemiologici se emergono elementi che giustifichino approfondimenti;
• spiegazioni sulle misure adottate dal Comune per tutelare la salute pubblica.
i.
Anche se il Sindaco è un ex primario, ciò non modifica gli obblighi giuridici dell’ente: il Comune resta tenuto ad agire nell’ambito delle competenze previste dalla legge e a informare la popolazione quando ricorrono i presupposti.
).
Il fenomeno non è purtroppo circoscritto ai giovani di pozzallo, le domande da porsi sono altre, ma a quanto pare l’omertà copre anche determinati argomenti, piu spinosi e vergognosi, non solo quelli dell’inquinamento.
Sacrosanto quanto riportato.
Giustissima le parole di Don Michele, che saluto.
Purtroppo il danno ambientale a Pozzallo parte da molto lontano è nessuno ne vuole parlare.
In passato, agli inizi del 1990, ho avuto modo di far notare degli scostamenti che emergevano dalla consultazione del registro tumori. Sono stato tracciato di fare ” terrorismo politico”
Calogero Castaldo, dica a Don Michele Iacono che Ammatuna prima che sindaco è un dottore e sa perfettamente qual è la causa di questi decessi prematuri. Non certo l’aria che si respira a Pozzallo. Dica anche al prete che l’ARPA è nata nella metà degli anni 90 e tutte queste morti premature non si contavano fino al 2021.
La trasparenza sui dati dell’aria a Pozzallo e in tutti i Comuni d’Italia vanno comunicati a secondo la necessità politica del momento e in questo caso la necessità è di oscurare altri motivi e spostare l’argomento.
Non si può dire che sia stato il liquido sperimentale. Sennò si dovrebbe dire che miliardi a debito sono stati non solo inutilmente spesi ma anche dannosi.
Condivido quanto affermato dal dottor Delicato, Medico, non ignoranti in materia e pappagalli:
“Nell’autunno del 2020 sono stato ingiustamente sanzionato dalla mia ASL TO 4, iniquamente indagato dalla Procura di Ivrea per Procurato Allarme e ho ricevuto un ingiustificato provvedimento disciplinare dal mio Ordine Professionale.In poco tempo sempre la Procura che aveva indagato su di me per la ipotetica violazione dell’articolo 658 del Codice Penale ha fatto marcia indietro e ha rapidamente archiviato il fascicolo.La motivazione di tutto questo terremoto giudiziario era la semplice e doverosa richiesta da parte del Dr.Giuseppe Delicati di un dibattito scientifico nell’Equipe Territoriale Aziendale sui nuovi profarmaci genici altamente tossici che avrebbero poi provocato numerosi decessi e danni gravissimi nei soggetti inoculati.La mancata risposta alle sollecitazioni di tale necessario dibattito è stata poi seguita da un video illustrativo divenuto virale che è stato più censurato dalla Polizia Postale alla stregua di un video per pedofili e da una sanzione consistente nella decurtazione di un quinto dello stipendio.Sono poi seguiti due licenziamenti senza giusta causa ( uno da parte della ASL TO 5 dove il sottoscritto lavorava come medico del Pronto Soccorso e uno da parte della ASL TO 4 dove il Dr.Delicati lavorava come medico di base).Nel frattempo l’Ordine dei Medici della Provincia di Macerata sospendeva con la menzogna il sottoscritto per inadempimento dell'”obbligo vaccinale” dimenticando che lo stesso medico sì era sottoposto per ricatto lavorativo a due inoculazioni pseudovaccinali Pfizer.Non soddisfatto dei vergognosi reiterati attacchi intimidatori nei confronti del Dr.Giuseppe Delicati,il corrotto Sistema Istituzionale ha poi tentato di ucciderlo all’interno di due Penitenziari Piemontesi facendolo arrestare con due falsi capi di accusa. Grazie a Dio il Dr.Delicati è riuscito a farla franca e nonostante la concomitante campagna mediatica diffamatoria ,che ha fatto da cornice ai gravi reati commessi dalle Istituzioni nei suoi confronti, attualmente il sottoscritto come libero cittadino e professionista si dedica ad ultimare la scrittura del suo terzo libro ( Cavalli Cosacchi in Vaticano:stanno per abbeverarsi alle Fontane di Piazza San Pietro) dopo i primi due ,dai rispettivi titoli: Resistenza al Transumanesimo e Davide contro Golia.
Giuseppe Delicato”
Ah
Ci sono dentisti abusivi privi di laurea che esercitano sotto gli occhi di tanti; ci sono commercialisti che hanno rubato a mani larghe e l’ordine non li caccia; ci sono medici incapaci che fanno danni enormi e restano al loro posto…. Sospendere e radiare medici talmente seri da pretendere più informazioni per usare un vaccino non vaccino dí nuovissima generazione sulla gente ignara, non e’ una punizione e’ una medaglia al valore a eterna dimostrazione di serieta’ professionale e umana.
Il pensiero del fenomeno pappagallo Saro, associato a mohamed, cuore nero,
rappresenta in pieno il cortocircuito logico e la dissonanza cognitiva della cosiddetta élite che impera tuttora nelle fantomatiche democrazie occidentali.
Con l’aggiunta di una quota non trascurabile di dolo e malizia.
Secondo il pappagallo, i medici che hanno propugnato il demenziale protocollo “paracetamolo e vigile attesa” (ovvero: non fare nulla) avrebbero curato e protetto il Paese, mentre quelli che si sono rimboccati le maniche e hanno visitato di persona e senza sosta i pazienti sarebbero una vergogna di Stato e ignoranti.
Ovviamente non ne hai specchio a casa
la qualità dell’ aria??? Sapete benissimo che non c’entra nulla la qualità dell’aria.
Eppure il Santo Padre invitava a dosarsi di liquame invece di predicare la parola di Dio.
Si raccoglie ciò che si semina, ascoltando falsità.