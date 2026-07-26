Celebrati i funerali di Cristina Asta ma “che aria si respira a Pozzallo”?

POZZALLO, 26 Luglio 2026 – La comunità di Pozzallo si è stretta ieri, sabato 25 luglio, nel dolore per l’ultimo straziante saluto a Cristina Asta, la giovane di appena 36 anni scomparsa prematuramente. Durante la celebrazione del funerale, le parole del parroco don Michele Iacono hanno dato voce a un sentimento di profonda angoscia e smarrimento che attraversa l’intero Ragusano. Il sacerdote ha puntato apertamente il dito contro il drammatico e inspiegabile moltiplicarsi di morti premature tra i giovani della zona, dichiarando con fermezza e commozione di non riuscire a comprendere quali possano essere le reali cause di tanta sventura.

Le parole di don Michele squarciano il velo di ipocrisia e rassegnazione che troppo spesso avvolge il territorio, trasformando il dolore in un preciso atto di accusa. Di fronte a una simile scia di tragedie, l’omertà istituzionale non è più procrastinabile. A Pozzallo, infatti, si assiste da tempo a un black-out informativo inaccettabile: i dati dell’Arpa Sicilia sul monitoraggio del territorio non vengono mai diffusi, lasciando la cittadinanza in un limbo di totale oscurità circa la qualità dell’ambiente in cui vive. Custodire questi report nei cassetti del municipio, mentre la comunità piange i propri giovani, rappresenta una precisa responsabilità politica e morale.

L’aspetto più grave riguarda l’assoluta mancanza di trasparenza sulle infrastrutture di controllo già esistenti. La centralina fissa della rete ufficiale di Arpa Sicilia a Pozzallo (codice IT2314A) è teoricamente progettata per rilevare agenti inquinanti critici come il biossido di zolfo, il monossido di carbonio, gli ossidi di azoto e le polveri sottili PM10. Eppure, i cittadini ignorano se questi sensori siano attivi, se stiano registrando anomalie o se i filtri respirati quotidianamente abbiano superato i livelli di guardia. Nessuno informa nessuno. Un fatto gravissimo.

Pozzallo non è un’isola deserta: si trova nell’immediata orbita di importanti insediamenti industriali, snodi portuali e arterie di traffico pesante che gravano sul comprensorio ragusano e sulla vicina provincia siracusana. Non sapere se i picchi di emissioni provenienti da questi poli stiano compromettendo l’aria della città è un lusso ispettivo che nessuna amministrazione può permettersi.

Il sindaco Roberto Ammatuna, primo cittadino, ma prima ancora medico e primario, è a conoscenza dei valori biossido di zolfo e monossido di carbonio che circolano in città? Dottor Ammatuna, non sarebbe utile pubblicare ogni tre mesi lo stato di salute dell’aria e quello che respirano i pozzallesi sulla pagina Facebook del Comune? Così, tanto per toglierci lo sfizio di sapere cosa respiriamo in questo 2026?

La tutela della salute dei cittadini non si cura con l’ordinaria amministrazione, ma con la trasparenza e la verità. I cittadini di Pozzallo non chiedono favori, ma esigono il diritto di sapere cosa respirano. Se lo chiedono il sottoscritto, don Michele Iacono e tutti gli altri pozzallesi.

Ci teniamo a precisare che lo scopo di queste righe non è seminare panico, bensì stimolare un dialogo costruttivo. La trasparenza sui dati dell’aria a Pozzallo è il primo passo per collaborare con le istituzioni e garantire un futuro sempre più salubre a tutti noi.

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