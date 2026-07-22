Movida a Marina di Ragusa, Gioventù Nazionale avvia un confronto con i giovani

Marina di Ragusa, 22 luglio 2026 – Gioventù Nazionale Ragusa sta per avviare un percorso di dialogo e confronto con i rappresentanti delle comitive e dei gruppi di giovani che frequentano Marina di Ragusa durante la stagione estiva, con l’obiettivo di favorire un clima di maggiore responsabilità e collaborazione.

L’iniziativa nasce dalla volontà di affrontare una problematica che nelle ultime settimane ha acceso il dibattito pubblico, nella convinzione che il rispetto delle regole debba partire anche dal coinvolgimento diretto dei giovani.

«Come Gioventù Nazionale – dichiara il Presidente Provinciale Simone Diquattro – riteniamo che il dialogo sia il primo strumento per costruire una convivenza civile. Per questo, insieme al Coordinatore del Circolo Cittadino di Ragusa Marco Vitale, ci stiamo facendo carico di incontrare i rappresentanti delle diverse comitive per ascoltare le loro esigenze e sensibilizzarli sull’importanza del rispetto del territorio e delle persone.»

I primi contatti hanno fatto emergere un dato incoraggiante: molti giovani hanno manifestato disponibilità al confronto e piena consapevolezza delle criticità che interessano Marina di Ragusa.

«Siamo convinti – prosegue Marco Vitale – che la stragrande maggioranza dei ragazzi voglia vivere la movida in maniera sana e rispettosa. Proprio per questo è fondamentale coinvolgerli e renderli protagonisti di un cambiamento culturale che metta al centro il rispetto delle regole, del decoro urbano e della convivenza civile.»

Al termine di questi incontri, Gioventù Nazionale predisporrà una relazione con le proposte e le osservazioni raccolte, che sarà trasmessa all’Amministrazione comunale come contributo costruttivo per affrontare il tema in maniera condivisa.

L’obiettivo è dimostrare che il confronto e il senso di responsabilità possono rappresentare un valore aggiunto per l’intera comunità, favorendo una movida che sia occasione di socialità e crescita, nel pieno rispetto della frazione marinara e di chi la vive ogni giorno.

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