Blackout ed emergenza estiva a Pozzallo: Fratelli d’Italia risponde alla maggioranza

POZZALLO, 22 Luglio 2026 – Lo scontro politico a Pozzallo si surriscalda sul fronte dei disservizi legati alla rete elettrica. A intervenire con una nota durissima è la sezione locale di Fratelli d’Italia, che risponde senza mezzi termini alle recenti repliche diffuse dai consiglieri di maggioranza a sostegno del Sindaco.

Al centro della polemica ci sono i blackout estivi che continuano a interessare il territorio comunale nei periodi di maggiore afflusso turistico e di caldo intenso, creando disagi profondi a residenti e attività commerciali.

Secondo Fratelli d’Italia, di fronte alle critiche sollevate sull’emergenza, la risposta della maggioranza si sarebbe ridotta al “solito, stanco vittimismo”, volto ad accusare l’opposizione di strumentalizzazione politica in vista delle prossime elezioni amministrative anziché affrontare i problemi reali.

“I fatti parlano chiaro: questa Amministrazione è in carica da ben quattro anni. La problematica dei blackout non è una novità dell’ultima ora, ma un’emergenza che si ripete puntualmente ogni anno” – sottolinea il partito nella nota – “Se in questi quattro anni non è stato fatto nulla in via preventiva per programmare, sollecitare e pretendere interventi strutturali sulle reti, di chi sarebbe la colpa?”

Nel mirino del partito di opposizione finisce anche quello che viene definito un atteggiamento a “due pesi e due misure” da parte di chi governa la città. Da un lato la tendenza a intestarsi meriti e successi per manifestazioni ed eventi – spesso realizzati, viene evidenziato, grazie al supporto di risorse e livelli istituzionali sovracomunali – dall’altro la tendenza a “scomparire o puntare il dito altrove” non appena emergono le carenze gestionali e le emergenze.

La richiesta finale avanzata all’Esecutivo cittadino è quella di archiviare le polemiche, assumersi le proprie responsabilità dopo quattro anni di governo e chiedere scusa ai cittadini e ai commercianti, unici veri penalizzati dai disservizi, per concentrarsi finalmente su risposte concrete per la comunità di Pozzallo.

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