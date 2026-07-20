Vittoria. Fumarole, operazione notturna con Polizia Locale e Protezione Civile: Individuati due roghi e identificati i responsabili

Vittoria, 20 luglio 2026 – Un’operazione notturna ad alta tecnologia per contrastare il fenomeno delle fumarole e individuare i responsabili degli incendi illeciti di rifiuti agricoli. Nella notte tra il 16 e il 17 luglio, la Polizia Locale di Vittoria ha messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio con la collaborazione determinante della Protezione Civile.

L’operazione, coordinata sul posto dal comandante della Polizia Locale, Alessandro Basile, ha visto l’impiego di pattuglie e di strumenti tecnologici avanzati, con l’obiettivo di individuare i roghi anche nelle aree più difficili da raggiungere.

Fondamentale si è rivelato il contributo della Protezione Civile, coordinato dall’assessore con delega alla Protezione Civile Giuseppe Nicastro e del Gruppo 107 diretti da Giovanni Buonvicino, che ha messo a disposizione un drone di ultima generazione dotato di telecamere termiche, sensori a infrarossi, telemetro laser e un potente sistema di zoom. Una tecnologia che consente di monitorare dall’alto vaste porzioni del territorio, individuando con precisione anche le anomalie termiche riconducibili a roghi e combustioni.

Il servizio ha interessato inizialmente l’intero litorale della Riviera Lanterna e di Cammarana, per poi estendersi alle contrade Anguilla, Zafaglione, Berdia, Resinè, Macconi, Sugherotorto, Gaspanella, Alcerito e Montecalvo.

Nel corso della notte, gli agenti sono intervenuti in contrada Costa Fenicia, dove è stata individuata una fumarola e sono stati identificati i responsabili.

Un secondo rogo illecito è stato successivamente localizzato grazie al drone in contrada Diligenza, nella zona di Montecalvo. Gli operatori hanno raggiunto l’area in condizioni particolarmente difficili, attraversando al buio terreni impervi e vaste distese di serre, anche in presenza di cani da guardia. Nonostante le difficoltà, il personale operante è riuscito a raggiungere il sito e a identificare anche in questo caso gli autori del rogo.

La Polizia Locale ha avviato i procedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente.

L’Amministrazione comunale annuncia che l’attività di controllo proseguirà anche nelle prossime settimane, con ulteriori servizi mirati e il crescente impiego delle nuove tecnologie per rafforzare l’azione di contrasto allo smaltimento illecito dei rifiuti e alla pratica della combustione degli scarti agricoli.

“Ringrazio la Polizia Locale e la Protezione Civile per la professionalità, l’impegno e la determinazione dimostrati in questa complessa operazione, ringrazio altresì il Questore di Ragusa per la collaborazione e per la vicinanza – dichiara il sindaco Francesco Aiello –. I risultati ottenuti confermano che, attraverso la sinergia tra le istituzioni e l’impiego delle nuove tecnologie, è possibile contrastare con efficacia un fenomeno che da troppo tempo penalizza il nostro territorio e mette a rischio la salute dei cittadini. Non possiamo più tollerare che vengano bruciati scarti agricoli, appestando l’aria e provocando conseguenze gravi sull’ambiente e sulla salute pubblica. Chi viola la legge deve sapere che i controlli continueranno e che dovrà rispondere delle proprie responsabilità. In presenza dei presupposti previsti dalla legge, si può arrivare anche a provvedimenti molto gravi, compreso il sequestro dell’azienda e dell’area interessata”.

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