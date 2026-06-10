𝐈l decreto non è “carta”, “opera costituente”. Ecco come la Chiesa rifiuta il denaro insanguinato. Pubblichiamo

Il giornalista Di Natale -secondo l’articolo di Cannizzaro- afferma che la mia documentazione sarebbe fatta solo di “parole e scartoffie rimaste nei cassetti della Curia”, lamentando che “non c’è ombra di opere realizzate né ad Avola né altrove” e che i soldi “restano spariti”.

A queste “legittime” obiezioni rispondo con tre semplici e inequivocabili precisazioni storiche e morali:

1. Il Decreto Vescovile “è” Opera sociale costituente. Definire il Decreto Vescovile del 12 aprile 2017 una “scartoffia” significa non comprendere la natura del diritto e del governo pastorale. La mia “grande opera” sociale, in questa drammatica vicenda, è stata proprio l’emanazione di quel Decreto. Esso non è un foglio di carta, ma il Documento operativo e vincolante per i progetti a cui i fondi sono destinati. Con quell’atto ho nominato un esecutore (don Salvatore Cerruto) e ho stabilito le destinazioni precise: Butembo-Beni in Africa, i bambini di strada in Messico e i più poveri in India e Vietnam. Io non avrei mai dovuto – né potuto – realizzare opere nel territorio di Avola, proprio per non contravvenire all’obbligo canonico e morale di evitare lo scandalo, derivante dalla tragica provenienza di quei beni, come richiestomi perentoriamente dalla CEI.

2. Perché le opere nei cinque continenti non si vedono ancora? La risposta al perché i progetti all’estero non siano stati ancora realizzati è di una semplicità disarmante: le opere si vedrebbero oggi stesso, se solo si obbedisse al mio Decreto. E se durante il mio episcopato a Noto nulla è stato spedito nei cinque continenti, il motivo è meramente fattuale: a parte la prima tranche di 360 mila euro incamerata a suo tempo dal parroco pro-tempore (un’operazione da me duramente contestata, poiché ritenevo che anche quei fondi andassero restituiti per essere spediti lontano), durante i miei 14 anni di amministrazione non è entrato un solo euro nelle casse diocesane o nel libretto appositamente predisposto. Non è entrato alcun denaro di cui io abbia avuto conoscenza e che io avessi la disponibilità di spedire all’estero. Non si possono materialmente realizzare opere con fondi che non sono stati ancora erogati o resi disponibili.

3. La natura del rifiuto: i soldi sporchi restano tali ovunque. Vorrei infine non sprecare troppe parole su una tesi che definirei capziosa, definita da Di Natale una “supercazzola”, ma da sempre sostenuta da chi (come Vaccarella) voleva trattenere i soldi ad Avola. Si ironizza chiedendo come mai i soldi sporchi in Italia diventino magicamente “puliti” all’estero? Sia chiaro: i soldi insanguinati restano tali anche all’estero. L’unica vera scelta coerente fin dal principio sarebbe stata non accettarli affatto, esattamente come, con grande dignità morale, fece l’ateo professor Umberto Veronesi rifiutando la quota destinata alla FIRC.

Tuttavia, subentrato a decisioni altrui e trovandomi di fronte a una eredità ormai incamerata e a sentenze civili che obbligavano il Comune a versare le somme, il mio Decreto ha risposto sapientemente a un preciso e angosciante interrogativo etico: “Quale forma assumono questi soldi sporchi che non possiamo non ricevere materialmente, ma che dobbiamo, con ferma convinzione e moralmente, rifiutare?”.

Il Decreto risponde in modo limpido: il nostro rifiuto è spedirli il più lontano possibile dalla Diocesi di Noto.

Ecco il senso profondo della formula giuridica “nella forma del rifiuto”, esplicitamente iscritta nel Decreto. Allontanare queste somme, destinandole alle periferie più disperate del mondo, non serve a “lavare” il sangue, ma è l’atto morale supremo con cui la Chiesa netina si spoglia di un patrimonio macchiato dall’orrore, impedendo che esso inquini, attraverso logiche di convenienza o di potere, la comunità locale.

+ Antonio Staglianò, Vescovo Emerito Diocesi di Noto