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La Prefettura non autorizza sbarco a Pozzallo

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POZZALLO, 07 Giugno 2026 – In un primo momento si era deciso per Pozzallo, successivamente si è pensato ad un’altra destinazione. Era previsto, difatti, uno sbarco nel pomeriggio di 40 migranti ma poi è stato tutto revocato. In serata, difatti, la Prefettura ha comunicato la revoca dell’attivazione del dispositivo predisposto nel porto ragusano, precisando che i migranti e le salme recuperate rientreranno a Malta.
La notizia più brutta è, comunque, giunta in serata quando un barcone con una sessantina migranti si è ribaltato in acque maltesi. La guardia Costiera italiana, che si è immediatamente recata in zona con una motovedetta Sar, ha recuperato al momento 10 cadaveri. Mentre 48 persone sono state tratte in salvo.
Le ricerche in zona stanno continuando, coordinate dalle autorità maltesi. La guardia costiera italiana si trovava già in mare per attività d’istituto quando su richiesta dell’autorità maltese si è unita nell’operazione di ricerca e soccorso. L’imbarcazione ribaltata si trovava in una posizione a circa 45 miglia nautiche a est/sud est dall’isola. L’unità partita dalle coste libiche ed inizialmente seguita dalla competente autorità Sar e successivamente da quella maltese, navigava con circa 60 persone a bordo.
Secondo le ultime informazioni un peschereccio presente in zona avrebbe recuperato circa 48 persone vive, rispetto ad una sessantina dichiarate alla partenza. La guardia costiera italiana ha dirottato immediatamente in zona una motovedetta Sar, che finora ha recuperato 10 cadaveri.

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