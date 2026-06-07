Il coro dell’Unitre di Modica al Festival Regionale di Catania

Catania, 07 giugno 2026 – Il Coro dell’ Unitre di Modica ha partecipato con successo alla quindicesima edizione del Festival Regionale dei Cori Unitre della Sicilia. Anche quest’anno il Festival, ben organizzato dalla Sede di Catania presso le ampie sale dell’Hotel Nettuno, ha fatto registrare una larga partecipazione di Soci unitrini provenienti da ogni parte dell’Isola. Otto i Cori partecipanti. Ognuno, nel tempo assegnato, ha eseguito quattro brani di cui uno ispirato alla pace e un altro con possibilità di essere cantato anche da un o una solista. Il Coro di Modica, diretto dalla maestra Claudia Perrone ed accompagnato da Giovanni Rosa, ha eseguito i brani “Imagine” di J.Lennon, “Cin-Ci-Là” di C. Lombardo-V.Ranzato, “Cicerenella”, canzone popolare napoletana, e, infine, il brano “Moon River” di J. Mercer-H. Mancini che oltre che dal Coro è stato cantato dalla solista maestra Claudia Perrone, largamente applaudita da tutta la sala. Da considerare che Giovanni Rosa, al suo debutto dopo la sua recente nomina, è stata la novità del Festival per essere stato l’unico ad accompagnare, in maniera molto apprezzata, con la Fisarmonica il Coro Unitre di Modica nella esecuzione dei brani proposti, e non solo: a conclusione della giornata ha proposto all’intera assemblea che lo ha assecondato con grande entusiasmo e con totale partecipazione il canto siciliano alla pace “La pampina d’ulivo”, inno “inconsapevole” dedicato proprio alla pace.

Al Festival, organizzato dalla Sede di Catania e dal suo Presidente Uccio Barone, dal suo Consiglio Direttivo e dalla sua Segreteria, in armonia col Coordinatore regionale delle Sedi Unitre della Sicilia, Enzo Cavallo e con il consigliere e componente dell’esecutivo nazionale Giuseppe Ancona, oltre a quello della Sede di Modica hanno partecipato i Cori delle Sedi di Bagheria, di Castelvetrano, di Catania, di Messina, di Niscemi, di Noto e di Pachino. La presentazione della manifestazione è stata affidata al cabarettista Eugenio Barone che, a più riprese, insieme ai colleghi della sua compagnia, ha piacevolmente intrattenuto l’ampia platea riscuotendo soddisfacenti consensi.

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