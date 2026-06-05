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Politica | Ragusa

Ragusa. L’ingresso del Consigliere Bennardo a Controcorrente, Buscemi: “Si continua a crescere”

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Ragusa, 05 giugno 2026 – A Ragusa si apre una nuova fase politica con l’ingresso del consigliere comunale Federico Bennardo nel movimento Controcorrente, realtà che negli ultimi mesi sta registrando una crescita costante in città e nel resto della provincia. Bennardo ha scelto di aderire al progetto guidato da Ismaele La Vardera, riconoscendone la visione innovativa e la capacità di rompere gli schemi della politica tradizionale.

Il consigliere Saverio Buscemi, punto di riferimento di Controcorrente a Ragusa, accoglie con entusiasmo il nuovo ingresso, sottolineando come questa scelta rappresenti un passo importante verso la costruzione di un fronte civico più ampio e radicato. «L’arrivo di Federico Bennardo – afferma Buscemi – è un segnale chiaro: Controcorrente continua a crescere perché propone un modo diverso di fare politica, più diretto, più trasparente, più vicino alle persone. A Ragusa e in tutta la provincia si avverte il bisogno di un cambio di passo, e noi stiamo lavorando proprio in questa direzione».

Buscemi evidenzia come il movimento, nato con l’obiettivo di scardinare le logiche di potere consolidate e di riportare al centro la partecipazione civica, stia trovando terreno fertile anche nel territorio ibleo. «Ci stiamo impegnando – prosegue – per fare in modo che la nostra realtà possa essere apprezzata anche sul nostro territorio, per segnare un cambio di passo rispetto alle dinamiche politiche dell’area e dare finalmente una svolta allo stesso. Controcorrente non è un semplice contenitore politico: è un progetto che mette al centro legalità, coraggio e responsabilità. E più persone scelgono di farne parte, più forte diventa la possibilità di incidere davvero».

Con l’ingresso di Bennardo, i due consiglieri valuteranno anche la possibilità di costituire un nuovo gruppo consiliare a palazzo dell’Aquila, rafforzando la presenza del movimento all’interno dell’assise cittadina. Buscemi conclude con un messaggio rivolto alla città: «Ragusa merita una politica che non si limiti ad amministrare l’esistente, ma che abbia il coraggio di immaginare il futuro. Con l’ingresso di Bennardo, la nostra squadra si rafforza e si prepara a lavorare con ancora più determinazione. Controcorrente è qui per restare, per crescere e per dare voce a chi vuole davvero cambiare le cose».

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