  • 1 Giugno 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 1 Giugno 2026 -
Attualità

Premio Nazionale Principe della Cultura 2026, riconoscimento al senatore Riccardo Minardo

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Roma, 01 giugno 2026 – Il senatore Riccardo Minardo è stato tra i protagonisti della V edizione del Premio Nazionale Principe della Cultura 2026, ricevendo un prestigioso riconoscimento per il suo impegno nelle istituzioni e per il contributo offerto alla promozione dei valori della responsabilità pubblica e della partecipazione democratica.

Il premio è stato conferito nel corso di una cerimonia che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo della cultura e della società civile, in un contesto caratterizzato da ampia partecipazione e condivisione. Nel motivare il riconoscimento, gli organizzatori hanno evidenziato il percorso politico e istituzionale di Minardo, che nel corso degli anni ha ricoperto incarichi di primo piano come sindaco di Modica, parlamentare regionale, deputato della Repubblica e successivamente senatore. Un cammino istituzionale che, secondo la commissione del premio, si è distinto per continuità e attenzione ai temi della rappresentanza e del servizio ai cittadini. Accanto all’attività politica, sono state sottolineate anche le qualità umane che hanno caratterizzato la sua esperienza pubblica, considerate parte integrante dell’impegno svolto nelle diverse funzioni istituzionali. Il Premio Nazionale Principe della Cultura viene assegnato ogni anno a personalità che si sono distinte nella diffusione dei valori etici, culturali e istituzionali, offrendo esempi positivi soprattutto alle nuove generazioni. L’iniziativa si propone di valorizzare il merito e il contributo di figure che, nei rispettivi ambiti, promuovono la crescita civile e sociale del Paese. I premiati dell’edizione 2026 saranno nuovamente protagonisti della cerimonia ufficiale in programma a Roma, presso una sala del Senato della Repubblica, dove riceveranno il riconoscimento in un evento dedicato alle eccellenze italiane.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube