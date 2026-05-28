Zona Artigianale di Modica, al via l’assegnazione dei lotti residui

Modica, 28 maggio 2026 – Avviate stamattina le procedure di assegnazione dei lotti residui della zona artigianale di Modica. In questa prima fase sono state convocate 11 ditte, nell’ambito di un percorso che ha portato complessivamente all’assegnazione di trentuno lotti. Ad annunciarlo è l’assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Modica, Tino Antoci, che sottolinea il valore strategico dell’iniziativa per il futuro produttivo della città. “Si tratta di un risultato importante, dichiara l’Assessore Antoci, frutto di un lavoro lungo oltre un anno, avviato attraverso un bando pubblico e portato avanti grazie ad una programmazione seria e condivisa con il mondo produttivo. Un percorso reso possibile anche grazie al prezioso contributo della commissione tecnica nella quale erano presenti CNA e Confartigianato, che ha consentito di valutare con attenzione tutte le pratiche pervenute”. L’assegnazione dei lotti residui consentirà di avviare una nuova fase di sviluppo dell’area artigianale modicana, con l’obiettivo ottenuto di saturare definitivamente gli spazi disponibili attraverso nuovi insediamenti produttivi.

“Parliamo di imprese che creeranno lavoro, investimenti e nuove opportunità per il territorio, aggiunge il Sindaco Maria Monisteri presente all’ assegnazione dei lotti alle imprese, ma soprattutto di un modello di sviluppo che guarda al futuro. I nuovi insediamenti dovranno infatti garantire elevati standard di ecosostenibilità, utilizzo di fonti di energia rinnovabile e attenzione alla salubrità dell’aria. Abbiamo inoltre voluto riservare una quota specifica alle start up under 35, perché crediamo che i giovani debbano essere protagonisti della crescita economica della nostra città”. L’amministrazione comunale anticipa inoltre che nei prossimi giorni sarà convocata una riunione con le aziende già presenti nella zona artigianale e le nuove assegnatarie per presentare il progetto di riqualificazione e riorganizzazione dell’area, finanziato dalla Regione Siciliana Assessorato Attività Produttive con un importo pari ad 1 milione e 300 mila euro. “È un ulteriore tassello di una visione complessiva, conclude Antoci, che punta a rendere la zona artigianale di Modica sempre più moderna, efficiente, sostenibile e competitiva”.

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