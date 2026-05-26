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Modica, evade dai domiciliari poche ore dopo la convalida: arrestato 39enne

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Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 26 Maggio 2026 – Non è durata nemmeno una giornata la detenzione domiciliare per un 39enne modicano, tunisino di seconda generazione. L’uomo, che era stato arrestato la scorsa settimana a causa del suo comportamento violento, è stato nuovamente catturato dalla Polizia di Stato per il reato di evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Ragusa.

La vicenda ha avuto un’escalation rapidissima nella giornata di lunedì: la mattina il Giudice convalida l’arresto della settimana precedente – scattato a causa di reiterate condotte violente, disturbo della quiete pubblica, resistenza e minacce a pubblico ufficiale – confermando per il 39enne la misura della detenzione domiciliare.

Il pomeriggio, evidentemente incurante del provvedimento giudiziario, l’uomo abbandona la propria abitazione nel centro storico di Modica senza alcuna autorizzazione.

La fuga è durata pochissimo. Durante i normali controlli del territorio, una pattuglia della Polizia ha intercettato l’evaso in Via Vittorio Veneto.

Alla vista delle divise, l’uomo ha dato nuovamente in escandescenze, tentando di opporsi al controllo degli agenti.

I poliziotti sono, comunque, riusciti a bloccarlo in sicurezza. Condotto in commissariato, per il 39enne è scattato l’arresto in flagranza per evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove rimarrà a disposizione dei magistrati.

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1 commento su “Modica, evade dai domiciliari poche ore dopo la convalida: arrestato 39enne”

  1. Gino

    😂😂😂😂 ma veramente credevano che rispettava i domiciliari?????
    Siamo una nazione da comiche grazie a leggi fatte da attori da circo.
    L’ha fatto perché risorsa boldriniana e quindi deve pagare la pensione a Pietro è tutti gli italiani.
    Repubblica di banane.

    2

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