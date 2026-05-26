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Comiso | Sindacale

Le imprese di Comiso a confronto con la Cna territoriale di Ragusa

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Comiso, 26 maggio 2026 – La Cna territoriale di Ragusa ha incontrato le imprese di Comiso per un confronto operativo sulle prospettive di sviluppo della zona artigianale e sulle nuove opportunità di finanziamento a fondo perduto. L’iniziativa si è svolta all’officina Daf di Salvatore Battaglia, nel cuore dell’area produttiva comisana, registrando una partecipazione straordinaria: presenti non solo le aziende insediate nella zona artigianale, ma anche numerose imprese provenienti da altre parti della città e del territorio.
A rappresentare la Cna il presidente territoriale Giampaolo Roccuzzo, il segretario Carmelo Caccamo, il responsabile comunale Andrea Distefano e Alessandro Sascaro, incaricato di illustrare le opportunità di finanziamento attualmente disponibili. Per l’amministrazione comunale è intervenuto l’assessore Roberto Cassibba.
L’incontro si è articolato in due momenti distinti. Nella prima parte si è discusso del bando da 1,5 milioni di euro ottenuto dal Comune di Comiso per interventi nella zona artigianale. Le imprese hanno avanzato numerose proposte e segnalato criticità ancora presenti nell’area, chiedendo che le risorse siano indirizzate verso le priorità più urgenti: approvvigionamento idrico, fibra ottica e connettività, miglioramento della viabilità interna, oltre alla necessità di superare alcuni vincoli legati alla Sovrintendenza. L’assessore Cassibba ha confermato l’intenzione dell’amministrazione di intervenire su questi fronti.
La seconda parte dell’incontro è stata dedicata ai contributi a fondo perduto e alle misure regionali e nazionali attualmente attive. Alessandro Sascaro ha illustrato numeri, requisiti e casi pratici, offrendo alle imprese una panoramica concreta delle opportunità disponibili. In particolare, sono state messe in rilievo le opportunità e potenzialità del bando “Più artigianato” che consente di ottenere un contributo a fondo perduto di notevole rilevanza. La platea, molto attenta e partecipe, ha posto domande e richieste di chiarimento, trasformando la riunione in un vero momento di formazione e orientamento. La Cna territoriale di Ragusa esprime soddisfazione per la grande partecipazione e per il clima costruttivo dell’incontro, confermando la volontà di proseguire nel percorso di ascolto e supporto alle imprese della zona artigianale di Comiso, in una fase in cui investimenti e programmazione risultano decisivi per la competitività del territorio.

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