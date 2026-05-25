Modica diventa capitale della moda: l’11 giugno la sfilata evento di Brunello Cucinelli a San Giorgio

Modica, 25 maggio 2026 – Una vetrina internazionale senza precedenti per la città della Contea. Il prossimo giovedì 11 giugno, la monumentale scalinata del Duomo di San Giorgio si trasformerà nella suggestiva passerella per la presentazione della collezione “Mediterranea” di Brunello Cucinelli, una delle firme più nobili e prestigiose dell’alta moda mondiale.

La maison italiana non ha scelto Modica solo come palcoscenico per il defilé, ma ha già eletto il patrimonio tardo-barocco della città a set dello shooting fotografico ufficiale della collezione, attualmente visibile sui canali web e social del brand.

“Voglio annunciare con malcelato orgoglio che Modica, fra qualche settimana, vivrà un evento di altissimo profilo nel panorama internazionale. Brunello Cucinelli ha deciso di accendere i suoi riflettori sulla nostra città per un appuntamento di caratura globale come mai successo in passato.

Un ringraziamento speciale va alla sensibilità della Diocesi di Noto e del Vescovo Monsignor Salvatore Rumeo, grazie a cui potremo vivere questa straordinaria opportunità. Ci prepariamo da mesi, in strettissima sinergia con l’organizzazione di Cucinelli, ad accogliere ospiti eccellenti e le più alte firme della stampa di settore. La bellezza di San Giorgio, patrimonio dell’Umanità, e l’eleganza inimitabile degli abiti si fonderanno in un’unione dalla bellezza irripetibile”.

L’appuntamento dell’11 giugno si preannuncia come una delle più imponenti operazioni di marketing territoriale mai avviate per il Sud-Est siciliano.

Modica accoglierà buyer internazionali, giornalisti della stampa specializzata, influencer e protagonisti del lifestyle globale.

Le immagini del barocco modicano e della scalinata di San Giorgio diventeranno patrimonio visivo globale, amplificando il posizionamento della città nei circuiti del turismo culturale.

L’evento è il frutto di un lavoro istituzionale intenso e riservato durato mesi per garantire una sinergia perfetta tra la macchina comunale e la maison umbra.

“Questo evento rappresenta una delle più importanti operazioni di promozione territoriale mai realizzate per Modica, con una visibilità mediatica senza precedenti per la città e per l’intero territorio”, spiega l’Assessore al Turismo, Tino Antoci.

“Abbiamo lavorato con determinazione affinché questo appuntamento si trasformasse in un’occasione strategica di valorizzazione internazionale della nostra identità. L’11 giugno Modica si presenterà al mondo con la forza della propria storia e con l’ambizione di una città sempre più protagonista nei grandi circuiti degli eventi internazionali. Siamo consapevoli della portata storica di questo momento, capace di lasciare un segno profondo nella percezione globale della nostra destinazione”.

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