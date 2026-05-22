Scicli, approvato il bilancio di previsione: 40 mila euro per il rifacimento delle strade a Sampieri

SCICLI, 22 Maggio 2026 – Svolta per i conti del Comune di Scicli. Al termine di una seduta svoltasi in seconda convocazione, il Consiglio comunale ha approvato entro i termini di legge il Bilancio di previsione per il triennio 2026-2028. Un documento economico strategico che, pur dovendo fare i conti con la complessa congiuntura economica generale, sblocca risorse fondamentali per il territorio.

Tra i risultati più significativi spicca il via libera all’unanimità di un emendamento che destina 40.000 euro alla manutenzione straordinaria delle strade nella borgata costiera di Sampieri.

L’emendamento porta la firma dei consiglieri di minoranza Marco Lopes e Licia Mirabella. I fondi stanziati saranno utilizzati per interventi di scarifica e posa del nuovo tappetino d’asfalto su alcune delle arterie più deteriorate della frazione marinara.

“Queste opere – spiega il consigliere Marco Lopes – hanno l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza stradale, con particolare riferimento alle fasce di popolazione più esposte e alle strade poste in prossimità di scuole, luoghi di aggregazione e a maggiore intensità di traffico.”

I benefici dell’intervento si svilupperanno su due fronti principali: miglioramento della circolazione per i veicoli e i residenti che quotidianamente percorrono la borgata, riqualificazione estetica e funzionale degli spazi pubblici in una frazione a forte vocazione turistica.

Il consigliere Lopes ha espresso grande soddisfazione per il voto compatto dell’aula, rivendicando il percorso che ha portato a questo stanziamento: “Questo è il risultato concreto, frutto dell’ascolto e delle istanze dei cittadini e dei tanti automobilisti. Una risposta che mi ha visto impegnato in questi quattro anni di legislatura. Posso confermare il mio continuo impegno a difesa e salvaguardia del territorio”.

In chiusura, Lopes ha voluto rivolgere un ringraziamento all’intero civico consesso: “Ringrazio il Consiglio Comunale per aver dimostrato la giusta sensibilità. Ha richiesto tempo redistribuire correttamente le coperture, ma siamo riusciti a garantire opere finalizzate a migliorare la città di Scicli e il suo comprensorio”.

Salva