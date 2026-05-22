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Ritardi rimborsi “Bonus Nido 2026” nel Comune di Modica. Riceviamo

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Gentile Redazione di RTM,

Vi contatto in veste di cittadino e genitore per portare alla Vostra attenzione una problematica burocratica che sta penalizzando numerose famiglie di Modica (e presumibilmente dell’intera provincia) in merito ai rimborsi del Bonus Nido 2026 erogati dall’INPS.

Secondo quanto comunicato formalmente dall’INPS, moltissimi pagamenti risultano attualmente bloccati poiché l’Istituto previdenziale è ancora in attesa, da parte del Comune, della documentazione idonea ad attestare l’abilitazione delle strutture e dei nidi presenti sul territorio. Nel frattempo, le famiglie continuano a sostenere spese mensili importanti senza ricevere i rimborsi previsti, con inevitabili ripercussioni sui bilanci familiari.

Siamo ormai prossimi ad aver anticipato ben sei mensilità nel corso di questo 2026, senza aver visto l’ombra di un rimborso.

Ritengo che questa situazione meriti una forte attenzione pubblica e istituzionale, affinché si faccia immediata chiarezza e si giunga a una soluzione concreta nel più breve tempo possibile.

Per questo motivo, Vi inoltro in allegato la comunicazione che ho già inviato al Sindaco, nella speranza che il Vostro prezioso lavoro di informazione quotidiana possa contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica e a sollecitare gli enti competenti.

Confido nella Vostra consueta attenzione verso i disagi del territorio e rimango a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento ai recapiti indicati in calce.

Ringraziandovi anticipatamente, porgo cordiali saluti.

I.G.

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