“Professioni sanitarie legali forensi”. Sabato a Ragusa secondo convegno regionale Apsilef Sicilia

Ragusa, 22 maggio 2026 – Sabato 23 maggio, si terrà a Ragusa, presso la sala conferenze Avis di via Vittorio Emanuele Orlando, il 2° convegno regionale Apsilef Sicilia dal titolo “Professioni sanitarie legali forensi: profili ed attività tra sistema delle cure e diritto”. L’iniziativa, accreditata Ecm, rappresenta un importante momento di formazione e confronto per i professionisti sanitari, con il patrocinio dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Ragusa, dell’Asp Ragusa e di numerosi enti e ordini professionali regionali.

Il presidente dell’Opi Ragusa, Gaetano Monsù, che parteciperà ai lavori in qualità di moderatore nella prima sessione, sottolinea il valore di questo appuntamento. «La figura dell’infermiere legale forense – afferma Monsù – è oggi sempre più centrale nei processi di tutela della salute e della sicurezza delle cure. L’evoluzione normativa e la crescente complessità del sistema sanitario richiedono competenze specialistiche capaci di coniugare conoscenze cliniche, giuridiche e organizzative. Questo convegno è un’occasione preziosa per approfondire il ruolo del professionista sanitario legale e per riflettere sulle prospettive future della disciplina».

Il programma prevede interventi di esperti del settore sanitario e giuridico, tra cui Antonino Francone, Federica Stanco, Rocco Riccardo Di Salvo, Alessandro Cuppuleri e Mara Pavan, presidente Apsilef. Nel corso della giornata si discuterà di responsabilità sanitaria, documentazione clinica, privacy e cybersecurity, consenso informato e mediazione obbligatoria in sanità, temi di grande attualità che riguardano direttamente la pratica professionale e la tutela dei cittadini.

«La formazione continua – aggiunge Monsù – è uno strumento indispensabile per garantire qualità e sicurezza nelle cure. Partecipare a momenti di confronto come questo significa investire nella crescita professionale e nella cultura della responsabilità, valori che sono alla base della nostra professione infermieristica».

Il convegno, organizzato da Apsilef Sicilia, si aprirà alle 8,30 con i saluti istituzionali e proseguirà per l’intera giornata con sessioni tematiche e tavole rotonde. Un appuntamento che conferma Ragusa come punto di riferimento regionale per la formazione e l’approfondimento delle professioni sanitarie.

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