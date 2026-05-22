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Attualità | Monterosso Almo

Nuovamente disponibile nella versione “ Polis” l’ufficio postale di Monterosso Almo

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Monterosso Almo, 22 maggio 2026 – Dopo gli ultimi interventi la sede torna operativa con spazi più accoglienti, soluzioni sostenibili e l’attivazione dei servizi della pubblica amministrazione
L’ufficio postale del borgo Monterosso riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis. Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di via Mercato, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie a Polis, l’iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.
L’ufficio postale di Monterosso Almo è stato completamente rinnovato. La sala che accoglie i clienti è stata dotata di nuovi arredi e colori oltre a una corsia per ipovedenti e gli ambienti sono stati migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico; è stato inoltre realizzato uno sportello ribassato dotato di sedute, per richiedere in comodità i servizi della pubblica amministrazione oltre ai tradizionali prodotti e servizi. Predisposta inoltre un’area self, dove verrà installato un totem automatico da quale i cittadini potranno richiedere e stampare in autonomia i documenti relativi ai servizi della PA erogati. Disponibili in sede i certificati anagrafici oltre ai servizi INPS come ad esempio il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”. Inoltre, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio. La sede di via Mercato è a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45, con ATM Postamat disponibile h24 tutti i giorni della settimana.
Nella foto i nuovi locali di via Mercato.

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