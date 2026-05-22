Il Sindaco di Modica incontra Schifani. “Due milioni di euro per i lavori al cimitero”

Modica, 22 maggio 2026 – “Due milioni di euro dalla Regione per il cimitero di Modica nei loculi della Compagnia del Santissimo Sacramento e del Circolo Di Vittorio per risolvere definitivamente un’annosa vicenda. E’ l’eccellente esito di un percorso condiviso con l’onorevole Nino Minardo grazie al quale ieri pomeriggio ho potuto incontrare a Palermo il Presidente della Regione, l’onorevole Renato Schifani, che ha assunto personalmente l’impegno di questo importante finanziamento che servirà a realizzare interventi fondamentali per ridare decoro e dignità al cimitero della nostra Città. L’annuncio del Sindaco Maria Monisteri. “Bisogna agire subito perché è una questione di etica che ha precedenza assoluta e che merita risposte immediate” mi ha detto il Governatore dopo avergli spiegato assieme al Dirigente del settore tecnico del nostro ente, l’architetto Fabio Bellaera, la situazione e avergli mostrato lo studio di fattibilità e le foto dell’attuale stato di questi loculi al cimitero.

Il Presidente Schifani, già ieri pomeriggio al termine del nostro cordiale colloquio, ha attivato il cammino procedurale che porterà all’erogazione del finanziamento. Come istituzioni della Città, con il vicesindaco Saro Viola e la presidente del Consiglio comunale Mariacristina Minardo, prosegue la Monisteri, abbiamo messo i lavori del cimitero come asse centrale nell’agenda di Palazzo San Domenico. Importanti sono state le interlocuzioni avute con gli esponenti del comitato spontaneo che ha preso a cuore la questione cimitero e che ringrazio come esempio reale di cittadinanza attiva. Ho disposto quanto necessario per fare in modo che l’incontro di ieri fosse produttivo e soprattutto desse quelle risposte concrete che sono arrivate. Il finanziamento di 2 milioni di euro che arriverà dalla Regione, è l’esito di un lavoro condiviso con l’onorevole Minardo e che proprio per la delicatezza del tema, è andata al di là di partiti e di schieramenti come dimostra l’azione apprezzabile dell’onorevole Nello Dipasquale che, in questo senso, è stato parte attiva e continuerà ad esserlo sino all’avvenuto finanziamento.

Adesso seguirò giorno dopo giorno l’iter del finanziamento regionale, condividendone i passaggi sino all’erogazione di queste somme che serviranno ai lavori che ridaranno la piena dignità che merita il luogo sacro”

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