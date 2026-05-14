Vaccinazioni ospedaliere, tre Bollini Ospivax all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa

Ragusa, 14 maggio 2026 – L’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa entra nella Rete nazionale Ospivax con l’assegnazione di tre Bollini per il biennio 2026-2027, il massimo riconoscimento previsto dal Programma dedicato alla promozione della vaccinazione in ambito ospedaliero. Ospivax promuove un modello nel quale l’ospedale non è soltanto luogo di cura, ma anche presidio attivo di prevenzione, capace di intercettare bisogni vaccinali specifici e orientare i pazienti verso percorsi appropriati.

Il riconoscimento valorizza l’attività dell’ambulatorio vaccinale ospedaliero, nato inizialmente per la vaccinazione delle persone che vivono con HIV e progressivamente ampliato alla presa in carico vaccinale dei pazienti fragili. Oggi il servizio è rivolto, in particolare, a pazienti ematologici, oncologici, reumatologici e con malattie infiammatorie croniche intestinali. L’ambulatorio è stato sviluppato grazie al lavoro delle dottoresse Gemma Fuduli e Claudia Calì, sotto la supervisione della dottoressa Sonia Cilia.

«Vaccinarsi in ospedale – dichiara il Direttore generale dell’ASP, Giuseppe Drago – significa offrire ai pazienti fragili un percorso più sicuro, perché svolto in ambiente protetto, più semplice dal punto di vista organizzativo e più efficace nella capacità di raggiungere le persone che hanno maggiore necessità di protezione. L’assegnazione dei tre Bollini Ospivax colloca l’ospedale “Giovanni Paolo II” tra le strutture virtuose della rete regionale e nazionale e conferma la qualità del lavoro svolto dai nostri professionisti».

L’accesso all’ambulatorio vaccinale ospedaliero è gratuito e avviene tramite prenotazione telefonica al numero 0932/600224, con assegnazione dell’appuntamento in base alla patologia di base.

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