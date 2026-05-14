Il mare di Scicli per il terzo anno Bandiera Blu

Scicli, 14 maggio 2026 – Con l’estate alle porte torna anche la classifica delle spiagge più virtuose d’Italia, ma per la Sicilia quest’anno c’è una nota positiva: salgono da 14 a 16 le spiagge premiate grazie ai vessilli di Ispica e Lipari. Il mare di Scicli è per il terzo anno consecutivo Bandiera Blu. Le spiagge di Sampieri, Punta Pisciotto e Costa di Carro hanno ottenuto per il terzo anno il riconoscimento assegnato ogni anno dalla Foundation for Environmental Education, la FEE. Il risultato rafforza il ruolo della città nel panorama del turismo balneare italiano. La proclamazione delle Bandiere Blu 2026 – uno dei riconoscimenti ambientali più prestigiosi del settore turistico-balneare – è avvenuta a Roma, nella sede del Cnr, durante la cerimonia ufficiale organizzata dalla Fee (Foundation for Environmental Education) alla presenza dei sindaci dei Comuni premiati. All’inaugurazione dell’evento, stamane a Roma, erano presenti il sindaco Mario Marino, l’assessore Enzo Giannone, e gli ingegneri Andrea Pisani e Giuseppe Giallo, dell’ufficio tecnico comunale. La Bandiera Blu non premia soltanto la bellezza delle coste. Tra i criteri valutati rientrano la qualità delle acque di balneazione, la raccolta differenziata, la sicurezza, l’accessibilità delle spiagge, i servizi ai bagnanti, l’educazione ambientale e la capacità dei territori di gestire in modo sostenibile il proprio litorale. A livello nazionale, nel 2026 sono 257 i Comuni italiani premiati, per un totale di 525 spiagge, pari a circa l’11,6% delle spiagge insignite nel mondo. La sfida della Bandiera Blu, tuttavia, per la giunta presieduta dal sindaco Marino, è un processo continuo, non un traguardo definitivo. L’amministrazione comunale, infatti, è al lavoro per puntare a una estensione del riconoscimento agli altri lidi dello sciclitano il cui water front è articolato, ricco e meritevole di cura.

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